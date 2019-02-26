Участники «Фабрики звезд», о которых все забыли

Им прочили головокружительную карьеру, они купались в любви зрителей, их лица знали миллионы людей, а песни звучали из «каждого утюга». Но все это закончилось почти сразу после того, как отгремели последние концерты «Фабрики звезд».

Юлия Михальчик

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Этой блондинке прочили победу в «Фабрике звезд-3», но в итоге Юля заняла только третье место. О девушке много и часто говорили в связи с романом с бывшем мужем Валерии Александром Шульгиным . Правда, любовь продлилась всего пару лет. В 2012 году Михальчик вышла замуж и родила сына. Но и в браке не нашла счастья, расставшись с мужем после четырех лет совместной жизни.

Сейчас певица продолжает записывать песни и иногда выступать, но от былой популярности не осталось и следа. Правда, сама Юлия заявляет, что на первом месте для нее всегда будет стоять семья, а не творчество.

Никита Малинин

globallookpress

Обладатель известной фамилии, сын певца Александра Малинина , стал победителем «Фабрики звезд — 3». Многие поговаривали, что знаменитый папа и симпатичная внешность во многом поспособствовали популярности молодого человека на проекте. В результате Никита занял первое место, а его песню «Котенок» обожали девочки-подростки страны.

После «Фабрики звезд» и записи альбома Малинин-младший на несколько лет пропал из виду, а в 2009 году вновь попытался вернуться на сцену с проектом DJ Nejtrino&Nikita Malinin.

Сейчас Никита Малинин продолжает выступать в клубах, но былой известности у певца уже нет. В 2008 году Никита женился, у него подрастает сын.

Маша Ржевская

Мария Ржевская/Facebook

Эта участница «Фабрики звезд-2» покорила зрителей необычным образом и пронзительным взглядом. На проекте Маша записала песню «Когда я стану кошкой», которая буквально сразу стала хитом. Но девушка решила отказаться от карьеры певицы в пользу личного счастья: Мария вышла замуж и родила дочь.

С эстрадной деятельностью Ржевская покончила, сейчас живет в Лондоне и воспитывает дочку, время от времени участвуя в театральных постановках.