Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Где кольцо? Галкин напугал подписчиков провокационным видео 

Мир24 2 часа назад
Супруг певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин смутил подписчиков своего аккаунта в Instagram cтранным видео, сообщает портал «Утро.Ру».
В ролике молодые девушки-визажисты красят его и создают объемную прическу, а Галкин, наслаждаясь, снимает все происходящее в зеркало. Поклонникам юмориста показалось, что Галкин надел не на ту руку обручальное кольцо. Они сочли, что это знак возможного разрыва с Пугачевой.
«Максим кольцо почему на левой руке?», — спросил один поклонник. «А где кольцо на правой руке? Почему оно на левой? Снова скажете что оно есть?» — написал другой. (Орфография и пунктуация авторов сохранена).
На самом деле кольцо Галкина находится на безымянном пальце правой руки, но из-за съемки в зеркало кажется, что оно находится на левой.
Галкину 42 года, с 2005 года он живет в гражданском браке с Аллой Пугачевой, 24 декабря 2011 года пара сыграла свадьбу, у них двое детей — дочь Елизавета и сын Гарри.
Мир24: последние новости
Ариана Гранде стала самой популярной женщиной Instagram Дима Билан готовится к экстренной операции Известные российские актеры три года скрывали рождение сына
Женский форум
Звёзды , Максим Галкин , Алла Пугачева , Ytro.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У самой красивой женщины из полиции есть соперница
6 признаков, что вы пьете слишком много кофе
Названа самая популярная женщина инстаграма
Интимные девайсы, которые многие боятся попробовать
Как станцевать стриптиз и не выглядеть смешно
Видео
Рудковская ответила на комментарии о роскошной жизни
Звёзды
Шейк шокировала откровенным нарядом на «Оскаре»
Звёзды
Рамблер/гороскоп на 26 февраля
Психология
Как улучшить зрение в домашних условиях
Здоровье
Как грамотно снять жилье: 10 правил
Дом и сад
Интимные девайсы, которые многие боятся попробовать
Здоровье
Как сейчас живет и выглядит «Мисс Россия — 2002»
Звёзды
Вредные продукты, которые на самом деле полезны
Еда Здоровье
Китаянка привязала к дереву голого мужа и любовницу
Любовь
Названа самая популярная женщина инстаграма
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение