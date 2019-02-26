Где кольцо? Галкин напугал подписчиков провокационным видео

В ролике молодые девушки-визажисты красят его и создают объемную прическу, а Галкин, наслаждаясь, снимает все происходящее в зеркало. Поклонникам юмориста показалось, что Галкин надел не на ту руку обручальное кольцо. Они сочли, что это знак возможного разрыва с Пугачевой.

«Максим кольцо почему на левой руке?», — спросил один поклонник. «А где кольцо на правой руке? Почему оно на левой? Снова скажете что оно есть?» — написал другой. (Орфография и пунктуация авторов сохранена).

На самом деле кольцо Галкина находится на безымянном пальце правой руки, но из-за съемки в зеркало кажется, что оно находится на левой.

Галкину 42 года, с 2005 года он живет в гражданском браке с Аллой Пугачевой, 24 декабря 2011 года пара сыграла свадьбу, у них двое детей — дочь Елизавета и сын Гарри.