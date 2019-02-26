Очевидцы рассказали о том, чем занимался 51-летний актер Джейми Фокс после "Оскара".
Джейми Фокс повеселился на празднике у Бейонсе вместе со свой коллегой по спортивной комедии All-Star Weekend, 33-летней горячей брюнеткой Джессикой Шор. Пара улыбалась и вместе проследовала на закрытую вечеринку певицы — буквально через несколько часов после того, как на другой «оскаровской» афтепати, у продюсера Байрона Аллена, Джейми Фокс якобы объявил, что не состоит в отношениях.
"Он спел, но перед этим сказал народу, что свободен. Вокруг него на сцене было много женщин, он танцевал с ними, сказал: я свободен!", — цитирует Hollywood Life одного из гостей вечеринки.
Впервые за последние несколько лет о Джейми Фоксе говорят как о не состоящем в отношениях — до этого его связывали несколько лет тайного романа с Кэти Холмс, изредка подтверждаемого однозначными романтическими съемками от папарацци. Однако в последний раз пару видели вместе в Майами в декабре 2018 года, так что расставание вполне реально — тем более что Джессика Шор является давней фанаткой Фокса и не раз нахваливала его в соцсетях.