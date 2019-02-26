Джейми Фокс намекнул на разрыв с Кэти Холмс и зажег c новой брюнеткой

Очевидцы рассказали о том, чем занимался 51-летний актер Джейми Фокс после "Оскара".

Джейми Фокс повеселился на празднике у Бейонсе вместе со свой коллегой по спортивной комедии All-Star Weekend, 33-летней горячей брюнеткой Джессикой Шор. Пара улыбалась и вместе проследовала на закрытую вечеринку певицы — буквально через несколько часов после того, как на другой «оскаровской» афтепати, у продюсера Байрона Аллена, Джейми Фокс якобы объявил, что не состоит в отношениях.

"Он спел, но перед этим сказал народу, что свободен. Вокруг него на сцене было много женщин, он танцевал с ними, сказал: я свободен!", — цитирует Hollywood Life одного из гостей вечеринки.