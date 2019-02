Модели с нестандартной внешностью, которые изменили индустрию

Вес — далеко не единственный способ выделиться в модной индустрии. Есть примеры, когда, попадая на обложку американского Vogue, модели сдвигают с мертвой точки более серьезные проблемы вроде расовой принадлежности. О шести смелых девушках с необычной внешностью — в материале BeautyHack.

Беверли Джонсон

Беверли — одна из самых известных моделей 80-х. Девушка прославилась в 1974 году, когда попала на обложку Vogue США. Вроде бы ничего необычного, но тогда Джонсон стала первой афроамериканкой, удостоившейся такой чести. Таким образом, 22-летняя Беверли проложила путь в модельный бизнес многим женщинам. Помимо моделинга Джонсон снималась в кино (в фильмографии более пяти картин), написала несколько книг (в том числе и мемуары The Face That Changed It All: A Memoir, вышедшие в 2015 году). Сейчас Беверли 66 лет, и за ее жизнью можно следить в Instagram-профиле: его модель ведет очень бодро!

Кейт Мосс

Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста и Сейчас индустрию красоты невозможно представить без имени Кейт Мосс. Но в 90-е в начале карьеры девушка абсолютно не вписывалась в общепринятые стандарты модельного бизнеса — ее предшественницами были Эль Макферсон Синди Кроуфорд . С Кейт же началась эпоха «героинового шика», символами которой стали худые хрупкие модели с андрогинными чертами. В 19 лет Мосс попала на обложку VogueUK (позже она позировала для журнала 37 раз) и заключила контракт с CalvinKlein. В 2013-ом Кейт отпраздновала 25-летие модельной карьеры наградой BritishFashionAwards.

Винни Харлоу

Карьера 24-летней Винни Харлоу началась в 2014 году, когда девушка стала участницей шоу «Топ-модель по-американски». Модель с витилиго сразу привлекла внимание ведущей программы Тайры Бэнкс. Винни заключила контакт с агентством The Society Management и cейчас входит в число самых высокооплачиваемых моделей современности, доказывая, что витилиго — это лишь визуальная особенность кожи, которая не может влиять на качество жизни. По этому поводу она даже записала видео на Youtube «Vitiligo: A Skin Condition, not a Life Changer». Нет поводов не верить Винни, следя за ее карьерой в Instagram, где у девушки 5,6 миллионов подписчиков.

Эшли Грэм

Хэштег, который Эшли придумала для своего Instagram-профиля, #BeautyBeyondSize уже поддержали больше 400 тысяч девушек по всему миру! Грэм стала одной из первых моделей plus size, сумевшей построить потрясающую карьеру: сейчас Эшли позирует на красной дорожке церемонии «Оскар», снимается для всех ведущих изданий (Vogue, Elle , Harper’s Bazaar), а в 2016 году она стала первой нестандартной моделью, снявшейся для обложки Sports Illustrated Swimsuit Issue. А еще девушка счастлива в браке с оператором Джастином Эрвином (в прошлом году они отметили 8-летнюю годовщину).

Лю Вэнь

С самого начала карьеры в 2005 году китаянка Лю Вэнь активно снималась для Vogue и Harper's Bazaar Сhina и быстро стала звездой на родине. Но добиться такой же славы на Западе оказалось сложнее. В 2008 году девушка подписала контракт с модельным агентством Elite и усиленно трудилась (74 показа за модный сезон), чтобы стать первой азиатской моделью, которая участвовала в финальном шоу Victoria’s Secret (2009 год), а позже заняла пятое место в списке самых высокооплачиваемых моделей по мнению Forbes . Еще один необычный прорыв — в 2017-ом Лю Вень стала первой моделью азиатского происхождения, которая позировала для обложки американского Vogue — к тому же, еще и юбилейной!

Настя Жидкова

Модель Настя Жидкова родилась с генетической патологией — альбинизмом. У девушки очень светлая кожа, волосы и ресницы. Необычная внешность стали определяющей в развитии ее карьеры. Сейчас Настя постоянно путешествует, сотрудничает сразу с шестью модельными агентствами и особенно востребована в Японии и Таиланде. А еще у Насти есть свой телеграм-канал, где она нечасто, но от души рассказывает обо всем на свете: от ухода за собственной кожей до обзора московских мест с самым вкусным кофе.