Мел Би раскритиковала Леди Гагу за флирт с Брэдли Купером

Известная британская исполнительница, бывшая участница группы Spice Girls Мел Би раскритиковала поведение американской певицы Леди Гаги на церемонии вручения премии «Оскар», сообщает The Sun.

Мел Би обратила внимание на то, что 32-летняя Леди Гага открыто флиртовала с 44-летним актером Брэдли Купером прямо на глазах у его невесты, российской супермодели Ирины Шейк

@ladygaga

«Я почувствовала себя неловко за девушку Брэдли, Боже мой. Мне хотелось бы поверить, что это было частью шоу. Существует некий девичий кодекс поведения. Надеюсь, что все это носит только профессиональный характер», — заявила бывшая участница Spice Girls на утреннем шоу Good Morning Britain.

Напомним, на церемонии Леди Гага и Брэдли Купер исполнили песню «Shallow» из фильма «Звезда родилась», где они сыграли вместе. Во время исполнения они обменивались страстными взглядами, а в какой-то момент даже показалось, что Леди Гага и Купер вот-вот поцелуются.

В интернете уже появилось множество мемов. Например, на одном из них написано: «Брэдли Купер сегодня ночью точно будет спать на диване».