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Как сложилась судьба девичьих групп 2000-х 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
После распада многие участницы начали сольную карьеру и некоторые даже ушли в актрисы.

Destiny’s Child

anews.com
В 1993 году после скандальной смены состава группа «Destiny’s Child» стала самой успешной женской группой, а по мнению журнала Billboard — одним из величайших музыкальных трио. Коллектив просуществовал до 2006 года, пока девушки не решили заняться сольной карьерой.
После распада группы Келли Роуленд получила премию «Грэмми», снялась в нескольких фильмах и выпустила 4 сольных альбома. Мишель Уильямс завоевала аудиторию, выступая в театре и мюзиклах. А еще Мишель выпустила альбом христианской духовной музыки. Бейонсе, третья из трио, добилась невероятных высот в карьере. За ее плечами 20 премий «Грэмми», выпуск линии одежды, множество киноролей. Она считается одной из самых красивых женщин на планете. В 2008 году Бейонсе вышла замуж за рэпера Jay-Z и родила троих детей.

Pussycat dolls

anews.com
R&B группа «Pussycat dolls» с 1995 года завоевывала аудиторию как танцевальная группа. Но к 2003 году их выступления преобразовались в музыкальный ансамбль. Коллектив распался в 2010 году из-за неравной популярности среди девушек. С 2010 года каждая из них начала сольную карьеру. А Николь Шерзингер закончила музыкальную карьеру и стала востребованной актрисой.

Sugababes

anews.com
Лондонское поп-трио «Sugababes» начало прокладывать путь к славе с 1998 года. Их пластинки становились платиновыми, а по миру было продано более 14 миллионов копий альбомов. Группа опережала Мадонну и Бритни Спирс.
Но со временем состав начал распадаться: в 2001 году ушла Шивон Донахью, а Матиа Буэна оставила коллектив после рождения дочери в 2005. В 2009 группу покинула и Киша.
В 2011 году начальный состав пробовал воссоединиться. Они обещали выпустить новые песни и придумали новое название группе «Mutya Keisha Siobhan». Но группа так и не смогла выпустить песни и распалась вновь.

Girls Aloud

anews.com
Британская поп-группа сформировалась в 2002 году в ходе реалити-шоу канала ITV «Popstars: The Rivals». В 2007 году «Girls Aloud» была признана самой успешной группой из реалити шоу.
В 2010 году участницы решили взять короткий перерыв, но он затянулся надолго. В 2012 году «Girls Aloud» поехали в тур на свой 10-летний юбилей, но на этом коллектив прекратил свое существование.
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