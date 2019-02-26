Какой запомнится супермодель 90‐х Ольга Пантюшенкова

Петербургская модель Ольга Пантюшенкова скончалась в начале февраля в возрасте 43 лет. О кончине топ-модели 90-х СМИ узнали спустя три недели. Какой была одна из первых русских манекенщиц, покоривших Европу, — в материале «360».

«Модельный бизнес не для тебя»

Стать моделью Ольга мечтала с детства, ее стремления поддерживала мама. Она занималась шитьем, вместе с дочерью читала первый модный журнал в стране Burda. Затем пошли конкурсы, на которых Ольга занимала места в первой тройке.

В 14-летнем возрасте Ольга заняла третье место в конкурсе «Супермодель СССР». То был 1991 год, и зарубежные модельеры только готовились принять первую волну русских красавиц. Одной из них стала Ольга Пантюшенкова.

Ее заметил агент Red Stars (крупнейшее на тот момент модельное агентство). Он пригласил ее на кастинг французских коллег People. Ольге удалось получить контракт, и она отправилась в Париж. Но спустя два месяца услышала вердикт, что у нее нет будущего в модельном бизнесе.

После этого девушка отправилась в агентство Elite — она была знакома с одним из его директоров и надеялась, что тот ее вспомнит. В итоге он изменил ее судьбу. Дидье Фернандеса в мире моды называют легендарным букером. Этот менеджер работал с такими топ-моделями, как Наоми Кэмпбелл Линда Евангелиста . Ольге он дал простой совет, который помог сразу привлечь к ней внимание: состричь длинные волосы почти под корень. И это сработало.

Cacharel

Ольга была в числе первых русских девушек, которые покорили сердца главных зарубежных модельеров. Она попала в так называемую первую волну, которая пришлась на 1990-е годы. Ольга также была первой русской топ-моделью, которая получала как минимум 10 тысяч долларов за выход на подиум.

В 1994 году компания Cacharel сделала Пантюшенкову лицом духов Eden. В России образ Евы в лице Ольги закрепился. В интервью порталу Moda.ru она поделилась, что удивлена этому. «Это было так давно и так недолго!» — заявила модель.

YouTube

В разгар успеха она стала жаловаться на усталость. Ее поддержал Дидье Фернандес, призвал ее не сдаваться, и Ольга продолжила карьеру.

«Когда я только начинала работать, мы пошли в клуб отметить день рождения одной девушки. На следующий день меня строго отчитали в агентстве и очень доходчиво объяснили, что если я хочу чего-нибудь добиться, то о клубах должна забыть», — рассказывала Ольга журналу «Итоги» в 2004 году.

Что стало с Ольгой

Пантюшенкова рассказывала в интервью «Elle Россия» о съемках, на которых она испытала настоящий страх. Ольга работала на фотосете для французского журнала Officiel, в тот день было холодно, а она была одета в легкое прозрачное платье.

«Мы поехали к старой Опере, крышу которой украшают статуи. И мне нужно было подойти к одной из этих статуй! Когда я добралась до цели и посмотрела вниз, люди показались мне такими маленькими! Я стояла там, дрожала, и мне все время казалось, что сейчас подует ветер и меня унесет вниз. Но все это осталось за кадром», — рассказывала в 1997 году Ольга.

С тех пор прошло более 20 лет. В СМИ Пантюшенкова перестала появляться. В феврале 2019 года стало известно, что она умерла от рака.

«Вечная память моей прекрасной Ольге Пантюшенковой… Сегодня трагически от рака оборвалась ее жизнь», — написал ее близкий друг Петр Аксенов в Instagram, позднее он удалил запись.

О кончине также написала парфюмер Галина Анни . По ее информации, Ольги не стало 6 февраля.

Топ-модель скончалась в квартире своей матери в родном Петербурге. У 43-летней Ольги не было детей и мужа.