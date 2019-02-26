Фолловеры подозревают, что Гуф снова с Топурией

На такие мысли пользователей натолкнуло опубликованное фото артиста.

Несколько месяцев назад роман Кети Топурии и Гуфа закончился из-за постоянных измен артиста. Когда вскрылась правда о двойной жизни рэпера, певица поставила точку. После этого Гуф говорил, что он всегда будет любить Кети, в свою очередь Топурия предпочитала не затрагивать тему личной жизни.

Казалось, оба артиста начали новые жизни друг без друга. Но несколько часов назад в Instagram Гуфа вдруг появился снимок, на котором он лежит в постели и обнимает обнаженную девушку, лицо которой в кадр не попало. В подписи к фотографии рэпер пожелал фолловерам доброго утра. Кадр вызывал небывалый ажиотаж. Пользователи не только удивились откровенности артиста, но и заявили, что на снимке — Кети. К такому выводу фолловеры пришли, сопоставив родинку на груди девушки в профиле Гуфа и Кети Топурии. Любопытно, что после того, как подписчики стали спрашивать в комментариях о том, воссоединилась ли пара, Гуф удалил фотографию. Кети ситуацию не комментирует.