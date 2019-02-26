Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фолловеры подозревают, что Гуф снова с Топурией 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: wmj.ru
На такие мысли пользователей натолкнуло опубликованное фото артиста.
Несколько месяцев назад роман Кети Топурии и Гуфа закончился из-за постоянных измен артиста. Когда вскрылась правда о двойной жизни рэпера, певица поставила точку. После этого Гуф говорил, что он всегда будет любить Кети, в свою очередь Топурия предпочитала не затрагивать тему личной жизни.
Казалось, оба артиста начали новые жизни друг без друга. Но несколько часов назад в Instagram Гуфа вдруг появился снимок, на котором он лежит в постели и обнимает обнаженную девушку, лицо которой в кадр не попало. В подписи к фотографии рэпер пожелал фолловерам доброго утра. Кадр вызывал небывалый ажиотаж. Пользователи не только удивились откровенности артиста, но и заявили, что на снимке — Кети. К такому выводу фолловеры пришли, сопоставив родинку на груди девушки в профиле Гуфа и Кети Топурии. Любопытно, что после того, как подписчики стали спрашивать в комментариях о том, воссоединилась ли пара, Гуф удалил фотографию. Кети ситуацию не комментирует.
WMJ.ru: последние новости
«Любимый оценил»: Анастасия Волочкова показала новую стрижку Платье, борода и лысина: победительница «Евровидения» Кончита Вурст кардинально сменила имидж Было — стало: как сейчас живет и выглядит «Мисс Россия — 2002» и «главная Снегурочка Москвы» Светлана Королева
Женский форум
Звёзды , Гуф
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
История 26-летней дальнобойщицы взорвала соцсети108
Абсурдные мифы о «настоящем» мужчине
9 способов разрушить свою жизнь и здоровье
Модели с нестандартной внешностью
Эти фразы незаметно разрушают ваш брак
Видео
Священник призвал женщин не оголяться перед врачами
Здоровье
Рамблер/гороскоп на 27 февраля
Психология
Участники «Фабрики звезд», о которых все забыли
Звёзды
Рудковская ответила на комментарии о роскошной жизни
Звёзды
Шейк шокировала откровенным нарядом на «Оскаре»
Звёзды
Как улучшить зрение в домашних условиях
Здоровье
Как грамотно снять жилье: 10 правил
Дом и сад
Интимные девайсы, которые многие боятся попробовать
Здоровье
Как сейчас живет и выглядит «Мисс Россия — 2002»
Звёзды
Вредные продукты, которые на самом деле полезны
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение