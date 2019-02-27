Внешний вид Харатьяна разочаровал поклонников 

Актера критикуют за лишний вес/
Звезда мини-сериала «Гардемарины, вперед!» Дмитрий Харатьян не частый гость на столичных светских вечеринках. На днях он вышел на сцену санкт-петербургского БКЗ Октябрьский, где вместе с актрисой Анастасией Макеевой провел концерт под названием «Служить России», посвященный празднованию Дня защитника Отечества.
@makeevan
По завершениии мероприятия экс-супруга Глеба Матвейчука опубликовала совместное фото с коллегой на своей странице в соцсети. «Мы в вас очень сильно нуждаемся и любим вас и без вас Наша жизнь бессмысленна!Я от всего сердца желаю вам душевного тепла и мужества и желание оберегать ваших близких и любить женщин!», — обратилась она к представителям сильного пола в подписи к посту. В комментариях же помимо поздравлений встречается и критика в адрес 59-летнего артиста. По мнению некоторых пользователей «Инстаграма» он «запустил» себя — набрал лишний вес и выглядит измотанным.