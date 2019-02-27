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Создатель «Ералаша» Борис Грачевский сломал плечо 

Teleprogramma.pro + ещё 10 4 часа назад
Несчастный случай произошел минувшим воскресеньем, 24 февраля, с создателем популярного детского журнала «Ералаш» Борисом Грачевским. В результате неудачного падения режиссер серьезно повредил плечо и был вынужден обратиться в медицинское учреждение за помощью. Специалисты поставили неутешительный диагноз — закрытый перелом плеча. Но ложиться в больницу Борис Грачевский не захотел, сообщает издание 360tv.
Режиссер отметил, что никто ему не позвонил и не предложил помощь. «Ну, упал и упал. Что, встать не могу? Перестаньте заниматься моими невзгодами. Тем более, что со мной ничего страшного не произошло», — позже прокомментировал произошедшее сам мастер.
По словам режиссера, сейчас в самом разгаре подготовка к фестивалю «Большой Ералаш», так что отлеживаться в больнице ему некогда, отмечает «Вечерняя Москва». Мероприятие, участниками которого могут стать детские и молодежные творческие коллективы, запланировано на 26 марта. Примет фестиваль Звенигород.
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Звёзды , Видео , Происшествия , Телеканал "360° Подмосковье"
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