Создатель «Ералаша» Борис Грачевский сломал плечо

Несчастный случай произошел минувшим воскресеньем, 24 февраля, с создателем популярного детского журнала «Ералаш» Борисом Грачевским. В результате неудачного падения режиссер серьезно повредил плечо и был вынужден обратиться в медицинское учреждение за помощью. Специалисты поставили неутешительный диагноз — закрытый перелом плеча. Но ложиться в больницу Борис Грачевский не захотел, сообщает издание 360tv

Режиссер отметил, что никто ему не позвонил и не предложил помощь. «Ну, упал и упал. Что, встать не могу? Перестаньте заниматься моими невзгодами. Тем более, что со мной ничего страшного не произошло», — позже прокомментировал произошедшее сам мастер.

По словам режиссера, сейчас в самом разгаре подготовка к фестивалю «Большой Ералаш», так что отлеживаться в больнице ему некогда, отмечает «Вечерняя Москва». Мероприятие, участниками которого могут стать детские и молодежные творческие коллективы, запланировано на 26 марта. Примет фестиваль Звенигород.