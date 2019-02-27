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Врач рассказал, что Пугачева сделала с зубами 

Teleprogramma.pro + ещё 1 4 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Российские знаменитости все охотнее прибегают к помощи врачей в погоне за неувядающей молодостью или мировым стандартам красоты. Но что за внешность без белоснежной, так называемой «голливудской» улыбки? Звезды, как все обычные люди лечат, вставляют и заботятся о своих зубах. Но вот манипуляции некоторых знаменитостей лишают, подчас, их особенностей. Так, например, у Аллы Пугачевой пропала щербинка между верхними зубами.
Врач клиники «Медлайн-Сервис» Ниджату Гусейнов по снимкам, имеющимся в интернете, определил, что в молодости Примадонне удалили 3.6 и 3.7. Из-за этого, уверен медик, у звезды изменился прикус.
Сегодня же, по словам Гусейнова, у Аллы Пугачевой установлены циркониевые ортопедические конструкции. Скорее всего, целая конструкция вверху и внизу. Также врач предположил, что на месте удаленных зубов, имеются дентальные импланты, пишет издание «Дни.ру».
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