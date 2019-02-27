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Знаменитости, покорившие женатых мужчин 

Passion.ru 5 часов назад
Фото: passion.ru
Некоторые осуждают этих звезд и считают их разлучницами, другие же не видят ничего страшного и необычного в том, что одни отношения изживают себя, чтобы начались другие — более счастливые. Не беремся никого судить, но отметим, что рядом с этими девушками мужчины, состоявшие на момент встречи с ними в браке, буквально расцвели.

Виктория Лопырева

Виктория Лопырева, недавно впервые ставшая мамой, многих удивила своим выбором нового избранника. Дело в том, что родила сына «Мисс Россия — 2003» от бизнесмена Игоря Булатова, который до недавнего времени был женат на дочери своего босса Тате Карапетян. При этом многие считали Викторию и Тату подругами и обвинили звезду в том, что она увела Булатов из семьи. Кроме того, на момент начала романа супруга с другой Карапетян была беременна во второй раз. Так что разлетевшиеся по Сети фото новой счастливой пары, на которых Игорь нежно обнимает и буквально зацеловывает Викториию на одном из пляжей, шокировали общественность и знакомых влюбленных. Сама Лопырева в нескольких интервью после разгоревшегося скандала заявила, что никого из семьи не уводила, с Карапетян не дружила, а жизнь намного сложнее наших о ней представлений.

Тина Кунаки

Когда одна из самых эффектных пар шоу-бизнеса — Венсан Кассель и Моника Беллуччи — развелись, многие переживали из-за этого развода, как из-за своего собственного. Актеры давно жили гостевым браком — Моника предпочитала Францию, а Венсан обосновался в Бразилии. Именно там Кассель и встретил свою нынешнюю супругу, модель Тину Кунаки, которая младше его на сорок лет. Неизвестно, именно ли Тина стала причиной развода звезд, но ясно, что Венсан все-таки остановил свой выбор на горячих бразильянках и с Тиной превратился в очень трогательного влюбленного мужчину с сияющим взглядом и счастливой улыбкой, который регулярно пишет в Instagram нежные послания любимой.

Ольга Абрамова

Фронтмен группы «Лениград» Сергей Шнуров внезапно объявил о расставании с женой Матильдой. Для многих такой поворот событий был неожиданностью, ведь со стороны эти двое казались идеальной парой. Позднее выяснилось, что Сергей не хранил супруге верность, ей надоело терпеть такое отношение, и она, по слухам, начала встречаться с другим мужчиной. В итоге Шнуровы развелись, а спустя несколько недель музыкант женился на своей новой девушке Ольге Абрамовой, которой публично признался в любви. Надеемся, Сергей наконец нашел, что искал и остепенился.

Мэри-Кейт Олсен

Брату экс-президента Франции Оливье Саркози в мае исполнится пятьдесят лет. Но рядом со своей женой, 32-летней актрисой и дизайнером Мэри-Кейт Олсен он скорее похож на влюбленного мальчишку. Папарацци регулярно фотографируют нежно целующихся и обнимающихся супругов. С Олсен Саркози перестал скрывать отношения после развода с первой супругой, писательницей Шарлотт Бернард.

Вера Брежнева

passion.ru
Давно не секрет, что экс-солистка «ВИА Гры» Вера Брежнева и продюсер Коснтантин Меладзе на протяжении нескольких лет скрывали свой роман. Все это время Меладзе был официально женат на Яне Сумм, родившей ему троих детей, с которой в итоге расстался после двадцати лет брака. Перестав скрывать отношения с Верой Брежевой, Константин Шотаевич из скромного продюсера и композитора, предпочитавшего всегда оставаться в тени своих артистов, превратился в медийную личность, стал чаще выходить в свет и участвовать в различных телешоу.

Анна Матисон

Кажется, после встречи с режиссером Анной Матисон у Сергея Безрукова открылось второе дыхание. Расставшись после пятнадцати лет брака с актрисой Ириной Безруковой, обычно предпочитавший не говорить о личной жизни, Безруков начал публично восхищаться женой, снимать детей от нее в своих клипах и даже организовал музыкальную группу «Крестный папа».

Анастасия Костенко

Дмитрий Тарасов стал героем таблоидов после громкого развода с Ольгой Бузовой. Певица и телеведущая обвинила футболиста, женившегося вскоре после расставания с ней на модели Анастасии Костенко, в измене, недостойном поведении, жадности и дала многочисленные интервью, в которых на все лады расписала недостатки спортсмена. В прошлом году первая жена Тарасова, от которой он ушел к Бузовой, подала на него в суд за неуплату алиментов в размере 15 миллионов рублей… Но Дмитрий не обращает внимание ни на кого, кроме родившей ему дочь модели Анастасии Костенко, с которой стал заботливым супругом и трогательным папой.

Блейк Лайвли

Райан Рейнольдс и Скарлетт Йоханссон развелись спустя лет после свадьбы. По слухам, причиной развода стали разные взгляды на семейную жизнь и отношения. Райан мечтал о детях и большой счастливой семье, а Скарлетт — о головокружительной карьере в Голливуде и впоследствии вообще заявила, что не верит в моногамию. Незадолго до развода на съемках фильма «Зеленый фонарь» Рейнольдс познакомился с актрисой Блейк Лавли, ставшей для него идеальной женой и родившей ему детей.

Пелагея

passion.ru
Хоккеист Иван Телегин не был официально женат на своей девушке Евгении, но многих удивил тот факт, что с певицей Пелагеей он начал встреться в том же году, когда его пассия родила ему сына. В документальном фильме «Пелагея. Счастье любит тишину» артистка и ее супруг откровенно рассказали о начале своих отношений. «Чистая совесть, как говорят, лучшая подушка. Чтобы вы понимали, дорогие друзья, у меня совесть чистая, и я сплю прекрасно. А все остальное, что говорят, не стоит этому верить. Я бы не смогла спокойно жить, если бы то, что пишут, было правдой, если бы я кого-то уводила…Это просто еще один период в моей жизни, который меня сделал сильнее», — заявила артистка. Иван Телеген же тем временем почти всегда сопровождает любимую супругу во время светских мероприятий и пишет в соцсетях о том, как он восхищается ее и как сильно ее любит.

Кристина Асмус

Кристину Асмус тоже долгое время называли разлучницей и обвиняли в том, что она увела резидента Comedy Club Гарика Харламова из семьи. Первая супруга шоумена Юлия Харламова отказывалась разводиться, делила имущество и обвиняла его в предательстве. Харамов на все пересуды отвечал шутками и в итоге женился на Кристине, с которой, похоже, стал по-настоящему счастлив.

Елизавета Боярская

К Елизавете Боярской Максим Матвеев ушел от актрисы Яны Сексте, которая тяжело переживала развод. Спустя четыре года она вышла замуж за композитора Дмитрия Марина, которому родила дочь. Матвеев и Боярская тем временем по-прежнему счастливы в браке, растят двоих сыновей и являются одной из самых ярких пар театра и кино.

Анджелина Джоли

passion.ru
Самой коварной разлучницей шоу-бизнеса традиционно считают Анджелину Джоли, к которой женатый на тот момент на Дженнифер Энистон Брэд Питт закрутил роман во время съемок в фильме «Мистер и миссис Смит». Энистон отправилась залечивать раны к психологу, а Питт женился на Джоли. В одном из интервью спустя несколько лет он признался, что был несчастлив в первом браке и только с Анджелиной почувствовал себя живым и готовым к полноценным семейным отношениям. Правда, этот брак в итоге распался из-за пагубных пристрастий актера.
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Звёзды , Анастасия Костенко , Ольга Абрамова , Ирина Безрукова , Скарлетт Йоханссон , Дмитрий Тарасов , Гарик Харламов , Брэд Питт , Елизавета Боярская , Анна Матисон , Венсан Кассель , Анджелина Джоли , Дженнифер Энистон , Кристина Асмус , Мэри-кейт Олсен , Сергей Шнуров , Максим Матвеев , Вера Брежнева , Моника Беллуччи , Райан Рейнольдс , Виктория Лопырева , Иван Телегин , passion.ru
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