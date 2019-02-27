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Шейк устала от сплетен об изменах Купера с Гагой 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: @irinashayk
После совместного выступления с Леди Гагой на церемонии вручения кинопремии «Оскар», отношения между Ириной Шейк и Брэдли Купером стали «невероятно напряженными». Об этом The Sun рассказали близкие к ним люди.
Инсайдеры утверждают, что Ирина устала от постоянных разговоров о «химии», которая есть между отцом ее ребенка и известной певицей, сыгравших влюбленную пару в фильме «Звезда родилась».
«Ирина уже просто больна от всех этих слухов. Дело не в том, что она не любит Леди Гагу или ревнует к ней. Но ей надоели постоянные разговоры о ее якобы близких отношениях с Брэдли», — поделился инсайдер.
Собеседник издания заявил, что Ирине Шейк не привыкать к пиару, ведь она встречалась с Криштиану Роналду. Но это была долгая рекламная кампания и модель была готова к ее окончанию.
Источник признал, что между Брэдли и Леди Гагой действительно проскакивает искра, иначе фильм не получился бы таким хорошим. Он выразил надежду, что давление общества не сломит Купер и Шейк, но добавил, что Ирина на пределе и готова дать партнеру отставку.
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