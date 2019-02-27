Шейк устала от сплетен об изменах Купера с Гагой

Инсайдеры утверждают, что Ирина устала от постоянных разговоров о «химии», которая есть между отцом ее ребенка и известной певицей, сыгравших влюбленную пару в фильме «Звезда родилась».

«Ирина уже просто больна от всех этих слухов. Дело не в том, что она не любит Леди Гагу или ревнует к ней. Но ей надоели постоянные разговоры о ее якобы близких отношениях с Брэдли», — поделился инсайдер.

Собеседник издания заявил, что Ирине Шейк не привыкать к пиару, ведь она встречалась с Криштиану Роналду . Но это была долгая рекламная кампания и модель была готова к ее окончанию.

Источник признал, что между Брэдли и Леди Гагой действительно проскакивает искра, иначе фильм не получился бы таким хорошим. Он выразил надежду, что давление общества не сломит Купер и Шейк, но добавил, что Ирина на пределе и готова дать партнеру отставку.