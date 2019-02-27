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Ди Каприо вступился за косаток Приморья 

News.ru + ещё 21 4 часа назад
Фото: News.ru
Актёр Леонардо Ди Каприо обратился к поклонникам с просьбой поддержать опубликованную на сайте Change.org петицию об освобождении косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморском крае. Речь идёт о бухте Средняя под Находкой, в которой в специальном центре передержки находятся 11 нелегально выловленных для продажи в Китай косаток и несколько десятков белух.
«Пожалуйста, подпишите петицию, приведенную ниже, и выступайте вместе со мной против негуманного вылова косаток и белух в России», — написал актёр на своей странице в Facebook.
В Приморье из-за незаконного вылова морских млекопитающих открыто уголовное дело. Местные СМИ сообщали, что несколько белух и косаток пропали из центра или уже погибли.
Петицию подписали более 880 тыс. человек. В ней говорится, что «косаток следует выпустить в естественную для них среду обитания», а «белух нужно передать ответственным лицам, которые будут их кормить, проведут их реабилитацию и выпустят в естественную среду обитания, когда они будут к этому готовы». Дальнейшее пребывание животных в центре грозит им гибелью.
Ранее News.ru сообщал, что зоозащитники обеспокоены судьбой морских косаток и белух из Приморья, которых подвергли «аресту» после незаконного вылова. В связи с тем, что хозяева теперь не смогут вывезти в Китай морских млекопитающих и получить прибыль, обеспечить нужный уход животным будет невозможно.
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Звёзды , В мире , Наука и техника , Общество , Политика , Технологии , Леонардо ДиКаприо
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