Ди Каприо вступился за косаток Приморья

Актёр Леонардо Ди Каприо обратился к поклонникам с просьбой поддержать опубликованную на сайте Change.org петицию об освобождении косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморском крае. Речь идёт о бухте Средняя под Находкой, в которой в специальном центре передержки находятся 11 нелегально выловленных для продажи в Китай косаток и несколько десятков белух.

«Пожалуйста, подпишите петицию, приведенную ниже, и выступайте вместе со мной против негуманного вылова косаток и белух в России», — написал актёр на своей странице в Facebook.

В Приморье из-за незаконного вылова морских млекопитающих открыто уголовное дело. Местные СМИ сообщали, что несколько белух и косаток пропали из центра или уже погибли.

Петицию подписали более 880 тыс. человек. В ней говорится, что «косаток следует выпустить в естественную для них среду обитания», а «белух нужно передать ответственным лицам, которые будут их кормить, проведут их реабилитацию и выпустят в естественную среду обитания, когда они будут к этому готовы». Дальнейшее пребывание животных в центре грозит им гибелью.

Ранее News.ru сообщал, что зоозащитники обеспокоены судьбой морских косаток и белух из Приморья, которых подвергли «аресту» после незаконного вылова. В связи с тем, что хозяева теперь не смогут вывезти в Китай морских млекопитающих и получить прибыль, обеспечить нужный уход животным будет невозможно.