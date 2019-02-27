Из-за проблем с дочерью Дана Борисова закурила

Недопонимание, проблемы и скандалы с дочерью Полиной довели известную ведущую Дану Борисову до клиники. 11-летняя девочка не стесняется ругаться матом и даже дерется со своей матерью. Восстановить свою душевное равновесие звезда отправилась на Самуи, где в свое время лечилась от наркозависимости.

Телеведущая обратилась за поддержкой в психологический центр. Пока светская львица пытается восстановить духовные силы, ее одиннадцатилетняя дочка Полина живет с отцом, бабушкой и дедушкой. Девочка пожаловалась, что не может попасть домой за вещами, так как ее мама уехала и даже не отвечает на телефонные звонки. Пройдя необходимый курс реабилитации, Дана вернулась домой, о чем и рассказала своим подписчикам в Instagram. Борисова поблагодарила психологов, которые помогли ей «не сбиться с курса».

«И пусть штормило, но ведь не утонула. Хотя, представьте, за несколько дней до поездки настолько была на нервах, что начала курить», — признается звезда.

Теперь же, по словам ведущей, у нее миллион творческих планов, о которых она намерена рассказывать в своем микроблоге. Преданные поклонники порадовались, что их любимица снова пришла в форму, и пожелали со всем мужеством перенести свалившиеся на нее неприятности.

«Самое главное, вы чистая, трезвая и красивая», — отмечают фанаты.