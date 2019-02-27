Бывшая жена высказалась о Богомолове и Собчак

Актриса Дарья Мороз дала первый официальный комментарий относительно своих отношений с режиссером Константином Богомоловым . Артистка заявила о расставании с мэтром, но отметила интересную деталь.

С конца 2018 года в СМИ упорно муссируются слухи о том, что Ксения Собчак увлеклась режиссером Константином Богомоловым. Якобы пару несколько раз видели вместе, причем даже целующимися (однако до сих пор нет ни одного фото, подтверждающего их близость). На фоне слухов муж Ксении актер Максим Виторган периодически публиковал в своем аккаунте в Instagram неоднозначные посты.

Кульминацией стала информация о драке, произошедшей между мужем Собчак и ее предполагаемым любовником. Правда, лиц на видео, которое с бешеной скоростью распространилось в Сети, невозможно разглядеть. Однако после инцидента Константин Богомолов пожаловался на смещенные кости лица, что, впрочем, не помешало ему через пару-тройку дней выйти на сцену и как ни в чем не бывало отыграть спектакль. Впоследствии близко находившиеся к сцене люди отметили, что не смогли разглядеть никаких повреждений у Богомолова.

Очевидно одно: слухи положительно отразились на творчестве всех троих. И к Собчак, и к Виторгану, и к Богомолову приковано повышенное внимание общественности. К примеру, на днях состоится презентация нового сериала "Содержанки", снятого константином. Примечательно, что в картине сыграла и его жена, актриса Дарья Мороз. Кстати, вскоре после появления слухов о романе режиссера с телеведущей стало известно, что тот оформил развод.

Все это время Дарья Мороз деликатно отмалчивалась. Однако теперь она решила высказаться. В частности, актриса подтвердила, что давно рассталась с Константином Богомоловым. "Мы с Костей, как и все адекватные люди, не любим вмешательства в личную жизнь. Поэтому никогда не афишировали, но и не скрывали специально, что давно официально разведены и еще дольше не вместе. Не углубляясь в детали. Это факт", — цитирует Дарью Мороз телеграм-канал "Антиглянец".

Актриса упомянула интересную деталь. Оказывается, бывшие супруги каждый день общаются, ведь у них есть дочь Анна. Кроме того, Богомолов и Мороз работают вместе. За последние два с половиной года актриса приняла участие в трех его проектах и снялась в "Содержанках".