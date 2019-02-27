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Жанна Эппле рассказала о неудачных браках 

Рамблер 2 часа назад
Жанна Эппле превратилась в звезду после участия в сериале «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…». Там она сыграла Юлю, по-юношески наивную героиню, которая искала любовь на протяжении всей саги. Сама Жанна сейчас тоже в поиске: её гражданский брак с оператором Ильей Фрэзом, продлившийся 17 лет, распался много лет назад, хотя и подарил актрисе двоих сыновей. Как Жанна относится к своим ролям в кино? Действительно ли во время съёмок сериала исполнительницы главных ролей конфликтовали с мужьями? Почему первый супруг Эппле уехал в США? Смотрите видео и узнайте историю жизни артистки.
Звёзды , Видео , Любовь , Жанна Эппле , Илья Фрэз
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