Жанна Эппле рассказала о неудачных браках 

Жанна Эппле превратилась в звезду после участия в сериале «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…». Там она сыграла Юлю, по-юношески наивную героиню, которая искала любовь на протяжении всей саги. Сама Жанна сейчас тоже в поиске: её гражданский брак с оператором Ильей Фрэзом, продлившийся 17 лет, распался много лет назад, хотя и подарил актрисе двоих сыновей. Как Жанна относится к своим ролям в кино? Действительно ли во время съёмок сериала исполнительницы главных ролей конфликтовали с мужьями? Почему первый супруг Эппле уехал в США? Смотрите видео и узнайте историю жизни артистки.