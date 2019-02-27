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Водонаеву уличили в измене мужу с известным певцом 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
По мнению особо наблюдательных журналистов, секрет того самого фото, сделанного рэпером Гуфом в постели с некой фигуристой женщиной, гораздо скандальнее, чем кажется на первый взгляд. Репортеры утверждают, что в кровати с исполнителем оказалась не певица Кети Топурия, а звезда "Дома-2" Алена Водонаева, которая, что самое интересное, замужем.
На днях в приложении Stories своей официальной страницы в социальной сети Instagram популярный рэп-исполнитель Гуф выложил крайне пикантный кадр. Артист снял лежащую в постели без одежду женщину, которую смачно схватил за упругую грудь. Немедленно поползли слухи, что в постели с рэпером оказалась солистка группы "А`Студио" Кети Топурия, до недавнего времени которая была его возлюбленной. Правда, в конце 2018 года стало известно, что их отношения завершились из-за романа рэпера с 18-летней девушкой из Екатеринбурга.
@spletni_tg
Однако когда появилось постельное фото Гуфа, репортеры решили, что Кети вернулась. Телегам-канал "Только никому…" и вовсе провел собственное расследование, увидев на груди партнерши исполнителя родинку, и сделал вывод, что это Топурия, ведь у нее тоже есть такая на аналогичном месте.
И все же журналистов, видимо, смутили объемы девицы, оказавшейся голышом рядом с Гуфом. если сопоставить ее с той же Топурией, то очевидно, что Кети обладает куда более атлетической фигурой и формами куда более скромными. И тогда репортеры нашли более подходящий вариант — Алена Водонаева. К тому же "Только никому…" нашли у звезды "Дома-2" тоже родинку на груди, правда, на другой стороне, но это обстоятельство репортеров не остановило. "Фронталка отражает изображение, плюс всегда можно его перевернуть, чтобы не так сильно палиться", — пояснил телеграм-канал.
К тому же журналисты не поленились заглянуть в аккаунт самой Алены. Там они нашли видео, где сидящая в машине красотка слушает, какое совпадение, нетленные хиты Гуфа. Причем к одному ролику она написала: "Теку". Репортеры высказали мнение, что таким образом Алена Водонаева и Гуф отомстили его бывшей жене Айзе Анохиной. "Гуф-то понятно, он всегда рад позлить бывшую жёнушку. Да и у любвеобильной Алены есть повод. Анохина недавно написала, что Водонаева всегда хотела Гуфа, но тот игнорил ее подкаты", — рассудили сотрудники "Только никому…"
Самое пикантное в этой ситуации, что до недавнего времени Алена Водонаева состояла в браке. Не так давно фигуристая красотка из "Дома-2" вышла замуж за музыканта Алексея Косинуса. Однако, если внимательно посмотреть свежие фото звезды скандального реалити, то можно заметить отсутствие обручального кольца.
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Звёзды , Гуф , Айза Анохина , Алена Водонаева
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