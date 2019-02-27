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Две главные женщины Дмитрия Маликова 

Рамблер 42 минуты назад
Дмитрий Маликов появился на свет в музыкальной семье: отец Юрий Маликов — музыкант, основавший ВИА «Самоцветы», а мать Людмила — солистка мюзик-холла и «Самоцветов». Дмитрий ещё в дошкольном возрасте начал осваивать фортепьяно и к подростковому возрасту стал настоящим композитором: когда Маликову было 15, его песню взялась исполнять Лариса Долина. В 17 лет Дмитрий Маликов выступил в передаче «Утренняя почта» и сразу стал любимцем публики. Девушки со всей страны заваливали его любовными посланиями, но никто не смог растопить его сердце. Зато через несколько лет он не на шутку влюбился. Его избранницей стала одна из самых сексуальных певиц девяностых Наталья Ветлицкая. Она была старше Дмитрия на 6 лет, но оба не видели в этом проблемы.
Почему отношения между Натальей и Дмитрием завершились? Какая женщина стала главной в жизни Маликова? Как живёт сейчас 49-летний артист? Узнайте обо всём из видео.
Женский форум
Звёзды , Видео , Любовь , Лариса Долина , Наталья Ветлицкая , Дмитрий Маликов
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