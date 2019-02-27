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Как спутницы знаменитых мужчин сломали им жизнь 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Кадр из фильма «Ромовый дневник»
25 февраля 2019 года не стало Игоря Малашенко — известного политолога и тележурналиста, одного из создателей компании НТВ, мужа скандальной журналистки Божены Рынской. Кто виноват в его смерти?
Успешная карьера Игоря Малашенко — целиком дело его собственных рук, этот человек по-настоящему «сделал себя сам», добившись всего с нуля. И его уход в 64 года — да еще, по некоторым сведениям, добровольный, — поверг всех, кто его знал, в растерянность.
Однако многое проясняют посты в Facebook Божены: вдова настойчиво обвиняет в смерти Игоря его бывшую жену. По словам Божены, Елена Пивоварова умышленно и планомерно довела Малашенко до суицида.
Божена постоянно публиковала посты на эту тему, рассказывая о травле Игоря со стороны его бывшей жены и дочерей, которые беззастенчиво пользовались счетами Малашенко и его недвижимостью, поливая его при этом грязной клеветой. Бывшая жена откровенно писала, что планирует не давать развод Игорю и отсудить у него все имущество: мол, достаточно года три помотать ему нервы, и «он сам концы отдаст». Отметим, однако, что кампания в соцсетях, затеянная Боженой, сама похожа на травлю…
К сожалению, женщина может стать для мужчины как ангелом-хранителем, музой и вдохновительницей, так и злым гением. Доказательств и того, и другого — предостаточно. Остановимся сегодня на отрицательных примерах.

Джонни Депп и Эмбер Херд

После совместных съемок в фильме «Ромовый дневник» Джонни Депп потерял голову из-за красавицы-блондинки Эмбер Херд. Он бросил Ванессу Паради, с которой прожил в гражданском браке 15 лет и которая родила ему двоих детей, и бросился с головой в новые отношения.
Роман развивался, а карьера Деппа стремительно рушилась. Все проекты с его участием в тот период стали провальными. Брак, заключенный с Эмбер в 2015 году, получился недолгим. Ни для кого не было секретом, что цель Эмбер — деньги и связи Деппа, а вовсе не он сам. После того как блондинка добилась своего, она подала на развод, обвинив актера в алкоголизме и побоях.
В качестве алиментов она потребовала от Деппа 50 тысяч долларов ежемесячно, потом изменив требования на несколько миллионов единовременно. Джонни превратился практически в изгоя и для друзей, и для режиссеров. А Эмбер Херд занялась следующей жертвой — известным инженером и миллиардером Илоном Маском. Она сумела настолько сильно вскружить ему голову, что во время ссоры, когда Эмбер уходила от него, миллиардер впал в депрессию и не мог заниматься делами, потеряв громадную прибыль.

Крис Хамфрис и Ким Кардашян

Баскетбольная звезда Крис Хамфрис познакомился с Ким Кардашян, влюбился в крутобедрую красотку и сделал ей предложение. Она согласилась. Свадьба стала событием года, а потом со стороны Ким начались откровенные манипуляции. Парень искренне не понимал, что происходит, а Ким, наигравшись, подала на развод, — все это было игрой на публику, подогреванием интереса к своей персоне.
Безутешный баскетболист пропускал тренировки и терял форму, а вместе с ней — и баснословные гонорары. Известный клуб расторг с ним контракт. Он стал играть в других клубах, но о прежних успехах речь уже не идет — уровень понизился до критического. Ким спокойно вышла замуж за рэпера Канье Уэста и родила троих детей. Теперь своенравная красотка — его головная боль.

Томас Андерс и Нора Баллинг

Покорившие мир своими сладкоголосыми диско-песнями в 80-х, участники дуэта Modern Talking Томас Андерс и Дитер Болен рассорились и разорвали сотрудничество, находясь на самом пике своей карьеры.
А виной всему стала женщина, на которой женился Томас, — Нора Баллинг. Она всячески мешала их творчеству, вмешивалась в работу, манипулировала Томасом, а потом и вовсе захотела стать участницей Modern Talking. Авторитарная Нора полностью подчинила себе Томаса, сделав из него подкаблучника. Естественно, Дитер Болен был этим очень недоволен. Их ссоры участились, и скоро дошло до разрыва.
Амбициозная Нора была уверена, что сможет обеспечить мужу сольную карьеру. Но эта затея провалилась — отдельно от Дитера Болена Томас Андерс никого не интересовал. Устав, наконец, от тотального руководства жены, Андерс развелся с Норой. Это произошло после 15 лет совместной жизни. Но былой успех к нему так и не вернулся — осталась лишь ностальгия по тем временам, когда они с Дитером были дружны и успешны.
Что касается Норы Баллинг, то сейчас она ведет уединенный образ жизни в небольшом немецком курортном городке. Известно, что она иногда появляется на турнирах по гольфу — там участвует ее сестра.

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова

В 80-х годах прошлого века Виктор Рыбин совместно с Сергеем Катаевым основал группу «Дюна», в репертуар которой входили незамысловатые и забавные песенки — например, «Страна Лимония», «Привет с большого бодуна» помнятся и сегодня. Группа быстро стала популярной, ребята много гастролировали, их клипы не сходили с экранов телевизоров…
Началом конца стал момент знакомства Виктора Рыбина с молодой танцовщицей Натальей Сенчуковой. Девушка стала ездить вместе с группой на гастроли, а потом — и выходить на сцену, исполнять песни. Участникам коллектива это не понравилось, и за несколько лет состав группы полностью сменился.
Виктор Рыбин стал петь дуэтом с женой, но к уровню былой популярности приблизиться ему не удалось — «Дюна» тихо умерла. Наталью до сих пор считают разрушительницей карьеры Рыбина. Однако сами супруги выглядят вполне счастливыми. Они периодически выпускают новые песни — теперь они называют себя дуэтом «РыбСен».
Например, тем, кто интересуется их творчеством, известны такие композиции, как «Битва за любовь», «Болтаю по носам», «Кусочек пломбира», «Уроки испанского».

Мэл Гибсон и Оксана Григорьева

Российская пианистка начала с Тимоти Далтона — вскружив голову бывшему «Джеймсу Бонду», она даже родила ему сына. Следующим в списке честолюбивой Оксаны Григорьевой стал Мэл Гибсон. Увлекшись красотой Оксаны, он ушел от жены и семерых детей и стал жить с ней гражданским браком. Оксана родила ему дочь, а затем обвинила в побоях и через суд добилась запрета приближаться к ней и к дочери.
Мэл Гибсон стал в мире кино «нерукопожатным» — свою роль сыграли публичные обвинения и жалобы Оксаны, большинство друзей и коллег отвернулись от Мэла, его перестали снимать.
Карьере практически пришел конец. Гибсон выплачивает Оксане алименты на дочь — по разным источникам, от 20 до 60 тысяч долларов ежемесячно. Кроме того, он содержит немаленький дом в Лос-Анджелесе, в котором живет Оксана и ее дети. В последнее время Оксану все чаще видят в обществе Джимми Хойсона — звукорежиссера, ее старого друга. Имеются сведения о ее беременности.

Курт Кобейн и Кортни Лав

В прессу просочилось заявление одного из детективов, расследовавшего смерть создателя культовой группы Nirvana Курта Кобейна: тот почти открыто сказал, что заказчицей убийства музыканта могла стать известная певица и по совместительству жена Курта — Кортни Лав. Впрочем, официальная версия гласит о самоубийстве. Однако вопросов у следствия осталось так много, что дело не закрыто до сих пор.
Если даже Кортни не заказывала убийства и это был суицид — то ей вполне можно инкриминировать доведение до самоубийства. По свидетельствам друзей, жена наложила запрет на все счета Курта для него же самого — он не мог потратить и цента из заработанных денег, зато сама певица вовсю «потрошила» его сбережения, скупая одежду самых дорогих брендов и летая частными самолетами. Постоянный неусыпный контроль и диктат привели к жестокой депрессии Курта, от которой он никак не мог избавиться. Итог всем известен.
После смерти Курта Кортни Лав больше не выходила замуж. В 2004 году ее доставили в психиатрическую клинику после неудачной попытки суицида, совершенной под воздействием наркотиков. Тогда певице было 40 лет. Ее принудительно лечили, после чего, по ее утверждениям, она больше к наркотикам не прикасается. Кортни ведет свою страницу в Инстаграм, регулярно сообщая поклонникам о последних событиях в своей жизни. Среди ее интересов — буддизм, феминизм и защита прав секс-меньшинств.
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Звёзды , Джонни Депп , Курт Кобейн , Виктор Рыбин , Крис Хамфрис , Ванесса Паради , Тимоти Далтон , Елена Пивоварова , Джеймс Бонд , Мэл Гибсон , Наталья Сенчукова , Илон Маск , Игорь Малашенко , Оксана Григорьева , НТВ
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