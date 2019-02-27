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Пригожин отказывается от встречи сыном 

WomanHit.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: WomanHit.ru
Продюсер откровенно сказал о личной жизни
В одном из недавних интервью Иосиф Пригожин признал проблему во взаимодействии со своими наследниками — дочерью Данаей и сыном Дмитрием.
Выяснилось, что парень хотел приехать в Москву с Кавзказа посоветоваться с отцом на тему собственного бизнеса, но получил отказ.
По словам 57-летнего продюсера, причиной такого решения стало предложение Димы пообщаться втроем, с его отчимом — нынешним мужем первой супруги Пригожина.
Шоумен уверен, что отпрыск хотел попросить у него денег.
«Я сказал, что хочу встретиться с сыном, а не с предпринимателем. Он со мной не контактирует в последнее время вообще. Три года меня не видел, а теперь пришел со мной бизнес-план обсуждать! У меня просто шок»,
— цитируют продюсера СМИ. По его мнению, когда дети переступают порог дома, они становятся самостоятельными.
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