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Волочкова показала шпагат для «недолюбленных тетенек» 

WMJ.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Instagram
43-летняя танцовщица Анастасия Волочкова опять показала идеальную растяжку.
Анастасия Волочкова опубликовала новый захватывающий кадр в своем Instagram. На фото женщина делает стойку на локтях, показывая идеальный шпагат в воздухе. Экс-балерина одета в пуанты, танцевальный белый купальник и черный топ, прикрывающие плечи звезды. В подписи к снимку закрывшая возможность комментировать свою страницу Волочкова посмеялась над хейтерами.
Instagram
Мои хорошие, любимые мои недолюбленные тетеньки. Золотые мои. Как же вы соскучились по выключенным комментам. Солнышки. Давайте позитив в вашу недолюбленную энергию! Вот вам шпагат. Повторяйте! Это не сложно. Самый простой элемент показываю. Растягивайтесь, мои хорошие,
— пожелала фолловерам она. А тебе слабо повторить?
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