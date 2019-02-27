Волочкова показала шпагат для «недолюбленных тетенек»

Анастасия Волочкова опубликовала новый захватывающий кадр в своем Instagram. На фото женщина делает стойку на локтях, показывая идеальный шпагат в воздухе. Экс-балерина одета в пуанты, танцевальный белый купальник и черный топ, прикрывающие плечи звезды. В подписи к снимку закрывшая возможность комментировать свою страницу Волочкова посмеялась над хейтерами.

Instagram

Мои хорошие, любимые мои недолюбленные тетеньки. Золотые мои. Как же вы соскучились по выключенным комментам. Солнышки. Давайте позитив в вашу недолюбленную энергию! Вот вам шпагат. Повторяйте! Это не сложно. Самый простой элемент показываю. Растягивайтесь, мои хорошие,

— пожелала фолловерам она. А тебе слабо повторить?