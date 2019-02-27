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Меньшова рассказала о ссорах с мужем 

Дни.ру 2 часа назад
Юлия Меньшова дала откровенное интервью. Она неожиданно резко высказалась о связи с именитыми родителями и высказала нетривиальную мысль, что конфликты в семье полезны.
Юлия Меньшова — дочь режиссера Владимира Меньшова и актрисы Веры Алентовой. Однако обсуждать, на кого из родителей больше похожа, она не любит.
"Мне смешно и досадно. Я живу на свете почти полвека, у меня уже собственному сыну 21 год, и я давно состою не только из черт своих родителей — кое-что в моей личности развивалось вполне самостоятельно и независимо от них", — заявила актриса.
Впрочем, она отметила, что темперамент у нее больше отцов, чем материн.
Как и родители в свое время, Юлия Меньшова на некоторый срок рассталась со своим мужем, актером Игорем Гординым. Тогда, несмотря на наличие двух детей, в семье назрел кризис. Меньшова и Гордин расстались. Однако они договорились проводить вместе с детьми отпуска. Это их постепенно и сблизило.
Впрочем, это не значит, что между супругами не исчезли конфликты. Ссоры никуда не ушли, однако Юлия Меньшова относится к ним философски и даже считает полезными.
"Конфликтов с мужем я не избегаю. Я принимаю тот факт, что конфликты — это часть семейной жизни, и порой абсолютно необходимая. Потому что иногда они помогают сбросить накопленное напряжение или проявить проблему", — рассудила Юлия Меньшова.
Актриса рассказала, как они с мужем прорабатывают неприятные моменты.
"Мы предпочитаем разговаривать. Да и вступаем в конфликты не так часто, потому что прожитые вместе 22 года — серьезный багаж. И опыт. И ценность", — цитирует актрису Teleprogramma.pro.
В недавнем интервью Игорь Гордин раскрыл секрет их успешных отношений с Юлией Меньшовой:
"Формула нашего счастья проста и банальна — надо уметь слушать и слышать партнера, тогда вы не дойдете до развода, не гнушаться делать шаг навстречу. Только потеряв то, что у вас было, начинаешь по-настоящему ценить то, что имеешь".
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