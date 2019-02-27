Самые красивые женщины России 90-х

Список красавиц, блиставших на разных поприщах в 1990-ых годах, вмешает в себя куда больше имён, нежели представлено в данной статье. Однако эти женщины не только поразили всех своей красотой, но и смогли прославиться в самые тяжёлые для страны годы.

Елена Корикова

Обладавшая ангельской внешностью Елена Корикова удачно воплощала на сцене и в кино образы героинь классической русской литературы. Роль Лизы Муромской в фильме «Барышня-крестьянка», принесла ей всенародную славу. Не боявшаяся обнажаться перед камерой Корикова пробовала свои силы в модельном бизнесе США, а вернувшись в Россию, сыграла знаменитую роль в сериале «Бедная Настя» и снялась в нескольких музыкальных клипах.

Наталья Ветлицкая

Делавшая первые шаги на эстраде как танцовщица и бэк-вокалистка эффектная блондинка Наталья Ветлицкая, в качестве солистки впервые выступила в составе легендарной группы «Мираж». Приковывавшая внимание к своей персоне не столько голосовыми данными, сколько провокационно-сексуальным видеоклипом на песню «Посмотри в глаза» Ветлицкая, снялась в нескольких музыкальных фильмах, а затем оставила карьеру. С начала нулевых годов певица сконцентрировалась на семье и вместе с дочерью проживает в Испании.

Екатерина Гордеева

Хрупкая красавица-фигуристка Екатерина Гордеева, на фоне своего статного мужа-партнёра Сергея Гринькова, казалась миниатюрной статуэткой. Всегда улыбчивая и доброжелательная она покорила сердца зрителей, заставив смотреть фигурное катание даже тех, кто прохладно относился к этому виду спорта. Неоднократная чемпионка Европы, мира и Олимпийских игр Екатерина успешно проявила себя как в любительском, так и в профессиональном спорте, не сдалась она и после скоропостижной смерти мужа. Сейчас Гордеева замужем за фигуристом Ильёй Куликом и вместе с двумя детьми проживает в США.

Диана Вишнёва

Блиставшая на сцене Мариинского театра в середине 90-х годов прима-балерина Диана Вишнёва — обладательница неофициального титула самой уточённой русской танцовщицы. Виртуозно исполняя разножанровые партии на подмостках ведущих театров планеты, она заслуженно получила звание «Человек мира». В наши дни Вишнёва ставит собственные постановки, занимается общественной деятельностью и при случае танцует в спектаклях.

Екатерина Редникова

Родившаяся в год Быка под знаком зодиака Телец Екатерина Редникова всегда упорно добивалась поставленной цели. Так было когда, прибавив себе пару лет, она пришла на пробы главной женской роли в фильме «Вор», и убедила Павла Чухрая утвердит её, заверив, что сама снимется во всех откровенных сценах, поскольку обнажение на экране расценивает как разновидностью искусства. В итоге кинокартина «Вор» получила номинацию на «Оскар», а Екатерина — российские кинонаграды и предложения от иностранных режиссёров.

Натали

Ворвавшаяся на российскую эстраду с незатейливой композицией «Ветер с моря дул» Натали покорила всех своей кукольной внешностью. Завораживавшая зрителей открытым взглядом голубых глаз она по несколько раз за концерт исполняла свой хит, популярность которого не могла побить ни одна другая её песня, в том числе шутливая «Чебурашка». Возможно Натали, так бы и осталась красавицей из 90-х годов, если бы в 2013 году она не записала шлягер «О Боже, какой мужчина!», вернувший ей первые места в различных хит-парадах.

Татьяна Сорокка

Королева винтажного кутюра Татьяна Сорокка была одной из первых русских топ-моделей, участвовавшей в демонстрации одежды прославленных домов моды. С завидной регулярностью мелькавшая на обложках популярных глянцевых журналов, Татьяна в 17 лет обратила на себя внимание французских агентов, предложивших ей попробовать свои силы в Париже. Спустя некоторое время, отправилась в США изучать историю моды в Академии искусств, и решила связать свою судьбу с этой страной. Сейчас Татьяна выступает в роли модного критика, ведёт колонки в различных модных изданиях и коллекционирует антиквариат и наряды от кутюр, сшитые прославленными модельерами XX столетия.

Лариса Вербицкая

Телеведущая Лариса Вербицкая, в 90-е годы приветствовавшая россиян из студии программы «Доброе утро», до сих пор не утратила своей утончённой красоты. Начав карьеру на молдавском телевидении, где она была единственной женщиной-диктором, Лариса, вскоре переехала в Москву, где пришлось заново доказывать свой профессионализм. Успешно справившись с задачей, она закрепилась на Первом канале (ОРТ), дольше всех из коллег оставаясь ведущей одной передачи. Сейчас она оставила регулярную работу на ТВ, и в качестве заместителя-президента Лиги профессиональных имиджмейкеров занимается разработкой диет и выступает на мастер-классах.

Иоланда Чен

Чемпионка мира в тройном прыжке в закрытых помещениях Иоланда Чен, в жилах которой течёт русско-китайская кровь, приковывала внимание к своей персоне не только высокими спортивными достижениями, но и пленительной восточной красотой. Завершив выступление в лёгкой атлетике, она сделала успешную телевизионную карьеру, став телекомментатором и ведущей спортивных программ. Не раз признававшаяся секс-символом российского ТВ Иоланда, чей снимок украшал обложку журнала «Playboy», не боялась экспериментировать со своей внешностью, и до сих пор не утратила своего очарования.

Александра Петрова