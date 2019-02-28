Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дарья Мельникова показала фигуру после вторых родов 

WMJ.ru + ещё 4 3 часа назад
Фото: @melnikovadsh
27-летняя актриса Дарья Мельникова опубликовала в Instagram видео о своей фигуре без прикрас.
Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова в декабре подарила своему супругу-актеру Артуру Смольянинову второго сына. Как проходит восстановление после вторых родов, Дарья показала в подробном видео в Instagram — Мельникова призналась, что у нее наблюдается диастаз (расхождение мышц живота) и показала на своей пока неидеальной фигуре, как его определить.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

#movemclubтело Девушки! Все, что вы хотели знать о диастазе, но не знали, где спросить! 👇🏻👇🏻👇🏻 Я спросила у Марии Хавкиной! Она и привела меня в этот дивный мир «внутренних трусов» 😆 Читайте интервью с Марией и если будут ещё вопросы, спрашивайте в комментариях, я передам) И видео-инструкция, КАК ОПРЕДЕЛИТЬ У СЕБЯ ДИАСТАЗ☝🏻☝🏻☝🏻 Плоских вам животов и крепких внутренних трусов 🙈😂✊ 1. Что такое диастаз?) Когда возникает и где? Диастаз — это растяжение вертикальной полоски соединительной ткани между прямыми мышцами — ровно по середине живота. Эта полоска называется белой линией. При диастазе она становится слабой, тонкой и вялой и перестаёт распределять нагрузку по передней брюшной стенке во время занятий спортом и повседневными делами. Живот выпячивается, внутренние органы смещаются, мышцы пресса хуже поддаются тренировке, поясница может болеть, а сам диастаз имеет риск превратиться со временем в грыжу. Чаще всего диастаз развивается у женщин еще во время беременности и около 2-х месяцев после родов его симптомы считаются допустимыми. За это время белая линия укрепляется и восстанавливается, но, к сожалению, не у всех. Также диастаз может развиваться у нерожавших спортсменок, мужчин и детей. Обычно в связи с врожденными особенностями соединительной ткани (дисплазией, или так называемой слабостью) или интенсивными нагрузками (пауэрлифтинг). Продолжение 👇🏻 (голос за кадром и съёмка @karinabagavieva)

Публикация от  Movem (@movem_club)

Впервые Дарья Мельникова стала мамой в октябре 2015 года. Первенца, как и его отца, назвали Артуром.
WMJ.ru: последние новости
Было — стало: чем живет звезда 90-х, автор хитов «Странные танцы» и «Нажми на кнопку» Роман Рябцев Было — стало: как сейчас живет и выглядит «Мисс Россия — 2002» и «главная Снегурочка Москвы» Светлана Королева Недолго горевали! Татум, Пратт, Шнуров и другие звезды, нашедшие любовь сразу после развода: кто их избранницы и как отнеслись бывшие
Женский форум
Звёзды , Другое , Дарья Мельникова , Артур Смольянинов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что скрывает дружба мужчины и женщины
Как носить самый модный принт этой весны1
5 фраз, которые нельзя говорить самой себе
6 привычек чистюль, которые пригодятся и вам
6 вещей, которые стоит помнить, если вас отвергли
Видео
Рамблер/гороскоп на 28 февраля
Психология
Священник призвал женщин не оголяться перед врачами
Здоровье
«А ты кто такая?»: звезды, которые хамят в соцсетях
Звёзды
На кого похожа младшая дочь Олега Табакова
Звёзды Дети
Продают ли натуральный сыр Гауда в магазинах
Еда Здоровье
Как живут люди с редкими заболеваниями
Здоровье
Семейное счастье Ирина Хакамада нашла с 4-го раза
Звёзды Дети
Божена Рынска опубликовала последнее фото Малашенко
Звёзды
Звезды, которые прославились благодаря Instagram
Звёзды
Молодые знаменитости, жизнь которых оборвал рак
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение