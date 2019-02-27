Елена Подкаминская впервые показала мужа

Елена Подкаминская публично не комментирует личную жизнь, однако недавно актриса перестала скрывать своего второго мужа, опубликовав совместный снимок в сторис Instagram.

В загадочном незнакомце, имя которого в подписи к фотографии Елена не указала, поклонники узнали Дениса Гущина. Сейчас супружеская пара отдыхает в Таиланде.

@podkaminskaya_official

Подписчики не удивлены тем, что Елена неохотно говорит о своей новой семье, так как и в первом браке она была скрытной и об отце своего первенца в интервью почти никогда не упоминала.