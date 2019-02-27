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Божена Рынска опубликовала последнее фото Малашенко 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Светская львица и популярная журналистка Божена Рынска на своей страничке в социальной сети Instagram опубликовала последний снимок своего мужа Игоря Малашенко, который был сделан незадолго до его смерти. Напомним, что соучредитель канала НТВ, по предварительной версии, покончил с собой в Испании.
Рынска отметила, что не смогла вовремя понять, что у ее мужа обострилась депрессия. «Я была по уши в войне. Я воевала за него, вместо него и злилась, что он не помогает. А он не мог. Не мы выбрали воевать. Игорь был уверен, что Пивоварова не пойдёт в суд. Война убивает всех — и врагов, и своих. Нас убила эта битва», — заявила она.
@bozhenarynska
«Трагедия. Видимо депрессия давно была у него», «Божена, не вините себя. Игорь был вашим мужем, вашим любимым человеком. Но это было его решением и только его, если, конечно, версия самоубийства правдива. Вы боролись за него, за себя и за свою семью. Это нормально и правильно. Соболезную вам. Нелепо звучит, но Люсик, которого вы совсем недавно завели, будет вам небольшим утешением. Надеюсь, друзья и родственники вас поддержат в этот тяжелый период. Я даже не представляю, что вы чувствуете сейчас», «Горе ужасное. Но надо выдержать во что бы то ни стало», — заметили в комментариях пользователи.
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Звёзды , Видео , Игорь Малашенко , НТВ
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