Божена Рынска опубликовала последнее фото Малашенко

Светская львица и популярная журналистка Божена Рынска на своей страничке в социальной сети Instagram опубликовала последний снимок своего мужа Игоря Малашенко , который был сделан незадолго до его смерти. Напомним, что соучредитель канала НТВ , по предварительной версии, покончил с собой в Испании.

Рынска отметила, что не смогла вовремя понять, что у ее мужа обострилась депрессия. «Я была по уши в войне. Я воевала за него, вместо него и злилась, что он не помогает. А он не мог. Не мы выбрали воевать. Игорь был уверен, что Пивоварова не пойдёт в суд. Война убивает всех — и врагов, и своих. Нас убила эта битва», — заявила она.

@bozhenarynska

«Трагедия. Видимо депрессия давно была у него», «Божена, не вините себя. Игорь был вашим мужем, вашим любимым человеком. Но это было его решением и только его, если, конечно, версия самоубийства правдива. Вы боролись за него, за себя и за свою семью. Это нормально и правильно. Соболезную вам. Нелепо звучит, но Люсик, которого вы совсем недавно завели, будет вам небольшим утешением. Надеюсь, друзья и родственники вас поддержат в этот тяжелый период. Я даже не представляю, что вы чувствуете сейчас», «Горе ужасное. Но надо выдержать во что бы то ни стало», — заметили в комментариях пользователи.