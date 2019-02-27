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Звезды, ставшие вдовами слишком рано 

Рамблер 1 час назад
Иногда семьи распадаются по желанию супругов, но бывает, что счастливые браки разбивает смерть. Оперная певица Мария Максакова стала вдовой после того, как киллер напал на её второго супруга Дениса Вороненкова. Убийство произошло в 2017 году в Киеве, где семья скрывалась от преследования: Вороненков находился в международном розыске. Впрочем, Мария недолго носила траур по погибшему мужу, довольно скоро она вернулась в светскую тусовку, а летом 2018 года снова вышла замуж. С третьим мужем она позже затеяла судебную тяжбу за апартаменты в столице и даже в одном интервью назвала брак фиктивным, однако пока о разводе не слышно.
Видео рассказывает о других женщинах, которые пережили смерть супругов.
Звёзды , Видео , Любовь , Денис Вороненков , Мария Максакова-Игенбергс
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