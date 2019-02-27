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В Сети определились с полом будущего ребенка Меган Маркл 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Форма живота супруги принца Гарри и десерты на детском празднике не оставили почти никаких сомнений.
Пол будущего ребенка актрисы Меган Маркл обсуждают с того момента, как пара подтвердила беременность герцогини. И несмотря на заявления принца Гарри о том, что они и сами не знают, кто именно появится на свет, поклонники пары уверены: это будет девочка.
На днях Меган устроила праздник в честь будущего ребенка — так называетый «baby shower». Убранство стола было скорее розовым, голубых оттенков не было:
Форма живота будущей мамы также говорит в пользу этой версии.
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