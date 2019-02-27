В Сети определились с полом будущего ребенка Меган Маркл

Форма живота супруги принца Гарри и десерты на детском празднике не оставили почти никаких сомнений.

Пол будущего ребенка актрисы Меган Маркл обсуждают с того момента, как пара подтвердила беременность герцогини. И несмотря на заявления принца Гарри о том, что они и сами не знают, кто именно появится на свет, поклонники пары уверены: это будет девочка.

На днях Меган устроила праздник в честь будущего ребенка — так называетый «baby shower». Убранство стола было скорее розовым, голубых оттенков не было: