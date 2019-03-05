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Какую тайну почти 20 лет скрывала от всех Татьяна Овсиенко 

Умная 2 часа назад
Татьяна Овсиенко в 1990-х годах была одной из самых популярных певиц отечественной эстрады. Тогда же в ее жизни произошло событие, о котором ей пришлось молчать 18 лет. Причем первым тайну выдал на тот момент уже бывший супруг Овсиенко Владимир Дубовицкий.

Встреча и брак с Дубовицким

Своего первого супруга продюсера Владимира Дубовицкого Татьяна Овсиенко впервые увидела еще тогда, когда работала администратором в гостинице «Братислава» в родном Киеве. В «Братиславе» нередко останавливались известные артисты, певцы и шоумены. Одним из них и оказался Дубовицкий. Продюсеру стало плохо в номере из-за аллергии на пыльцу, и проживающая в том же отеле Ирина Аллегрова попросила Овсиенко вызвать Владимиру «скорую помощь». Но тогда на этом все и закончилось.
Вторая встреча Дубовицкого и Овсиенко состоялась только спустя несколько лет на одном из концертов популярной группы «Мираж», солисткой которой успела стать Татьяна. Однако певица была не намерена разрушать брак, в котором тогда состоял Дубовицкий. Да и романтические увлечения вокалисток руководством «Миража» не поощрялись. И снова прошло немало времени, прежде чем Владимир появился на пороге съемной московской квартиры Татьяны для того, чтобы остаться там навсегда.

Появление сына

Супруги мечтали о ребенке. Но Татьяне никак не удавалось забеременеть. Наконец в 1999 году в семье появился долгожданный сын. За несколько месяцев до этого Овсиенко находилась на гастролях в городе Пензе. Во время выступления кто-то из зрителей передал певице записку с просьбой помочь дому малютки фруктами. После концерта Татьяна и ее коллеги купили несколько ящиков яблок и отправились по указанному адресу.
Там, в доме малютки, Овсиенко и увидела Игоря. Двухлетний мальчик с интересом рассматривал учебник алгебры. Сотрудники учреждения поведали звезде, что Игорь родился с пороком сердца и нуждается в операции. Татьяна оплатила лечение малыша, а потом и вовсе усыновила его. Приемные родители считали себя самыми счастливыми людьми на земле.

Откровенный разговор

Владимир и Татьяна окружили Игоря такой заботой и любовью, что вскоре он позабыл о доме малютки. Даже несмотря на развод родителей, в течение 18 лет он не подозревал о том, что является приемным ребенком. Все это время Овсиенко молчала. Первым, кто поделился этой тайной с юношей, стал Владимир Дубовицкий. В тот момент продюсер уже проживал в США, а Игорь прилетел к нему для того, чтобы продолжить учебу. Как-то, когда Татьяна в очередной раз позвонила сыну, тон Игоря ей показался излишне сухим. Овсиенко поделилась этим наблюдением с бывшим супругом, и тот признался, что откровенно рассказал Игорю историю его появления в семье.
Вскоре беседы между матерью и сыном снова стали теплыми. Однако в Россию Игорь так и не вернулся. Он остался жить в Майями и вскоре обзавелся собственной семьей. В 2015 году у него родился сын Александр. Вопреки разделяющему их расстоянию и тому факту, что Игорь не является родным для певицы, Овсиенко ведет себя как настоящая бабушка. Она покупает внуку сказки Пушкина для того, чтобы мальчик с пеленок учился русскому языку.
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