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Кондулайнен и Калныньш: забытый роман секс-символов 1990-х 

Умная 2 часа назад
Фото: Умная
К тому моменту, когда Елена Кондулайнен стала известной актрисой, Ивар Калныньш уже был звездой. По словам Кондулайнен, она даже не мечтала о встрече с латвийским артистом, не то что о романе с ним. Когда же наконец Елена оказалась в объятиях Ивара, она поняла, что абсолютно не хочет становиться его женой.

Кумир юности

Как вспоминала сама Елена Кондулайнен, лицо Ивара Калныньша ей было знакомо с юности. Еще тогда она считала латвийского актера одним из самых привлекательных мужчин советского кинематографа. Однако на встречу с Иваром Елена даже не надеялась. Кондулайнен родилась и выросла в провинции, в поселке Токсово Ленинградской области. Там родители будущей актрисы занимались сельским хозяйством: держали кур, свиней, коров.
Именно животные и стали самыми близкими друзьями Елены. Никто не хотел водиться с «чухной». Так называли представителей финской нации. Чтобы доказать обидчикам, что она чего-то стоит, Кондулайнен несколько лет занималась музыкой. Она мечтала поступить в консерваторию. Окончив школу и приехав в Ленинград, Елена увидела афишу с Иваром Калныньшем и решила подать документы в институт сценических искусств.

Служебный роман

Так Елена Кондулайнен стала студенткой актерского вуза. Еще в годы учебы она начала сниматься в кино. А на последнем курсе ее пригласили на съемки картины Владимира Савельева «Капитан Фракасс». Одну из главных ролей в ленте исполнял Ивар Калныньш. Но тогда между Еленой и Иваром возникли исключительно дружеские чувства.
Страстный актерский роман разгорелся только спустя несколько лет. За это время Кондулайнен уже успела завоевать титул секс-символа, выйти замуж и родить сына. Да и жизнь Калныньша не стояла на месте: к тому моменту он уже был в разводе.
Несколько дней, проведенных на съемочной площадке, они называли друг друга исключительно на «вы». Никто не решался сделать первый шаг. Кондулайнен поняла, что больше не может противостоять чувству, когда приревновала его к другой актрисе. После завершения работы Кондулайнен и Калныньш расстались, но ненадолго.

Причины расставания

Под Новый Год Ивар прилетел в Москву и поселился на это время у Елены. Как утверждала Кондулайнен, Калныньш вел себя, как дома: готовил, убирался, ходил в магазин за покупками. Но именно в те дни актриса поняла, что абсолютно не хочет становиться законной супругой Ивара да и вообще связывать свою жизнь с латвийской звездой. Дело в том, что где бы ни появлялась пара, к Калныньшу тут же начинали ластиться многочисленные поклонницы. Кондулайнен это не нравилось. Ее не прельщала перспектива превращения в ревнивую, подозрительную и нервозную женщину. А такой исход был неизбежен: Ивар действительно был красавцем.
Но своему возлюбленному Кондулайнен не сказала ни слова. Она проводила его на самолет и просто перестала отвечать на телефонные звонки от Ивара. Вскоре Елена снова вышла замуж и родила второго сына. Как вспоминала Кондулайнен, супруг, который знал о романе жены с известным актером, всегда ревновал ее к Калныньшу и считал, что они тайно встречаются у него за спиной.
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