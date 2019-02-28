Чем живет автор хита «Странные танцы» Роман Рябцев 

В следующем году Роману Рябцеву исполняется 50 лет.
Певец, композитор и саунд-продюсер Роман Рябцев написал для группы «Технология» песни, которым в 1990-е подпевали все: дискохит «Нажми на кнопку» и легендарную синти-поп-балладу «Странные танцы». Долгое время он не вел активную творческую работу, но в 2018 году вернулся с обещанием нового альбома, приуроченного к 30-летнему юбилею творческой деятельности.
Юбилейный концерт Роман Рябцев планирует дать осенью 2019 года, а пока активно общается с фанатами в соцсетях и ведет свой музыкальный блог на Youtube «Песни ни о чем».
Рябцев нередк выступает на ретро-дискотеках один и в составе группы «Технология».
Рябцев был женат трижды. У него родилось двое детей от брака с первой женой Екатериной. Во второй раз Роман был женат на журналистке Марине Канцлер. Сейчас Роман Рябцев состоит в третьем браке: с Наталией Рябцевой, в 2015 году познакомившейся со звездой 90-х после концерта. Пара воспитывает двухлетнюю дочь Юлию.