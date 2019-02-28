Чем живет автор хита «Странные танцы» Роман Рябцев

В следующем году Роману Рябцеву исполняется 50 лет.

Певец, композитор и саунд-продюсер Роман Рябцев написал для группы «Технология» песни, которым в 1990-е подпевали все: дискохит «Нажми на кнопку» и легендарную синти-поп-балладу «Странные танцы». Долгое время он не вел активную творческую работу, но в 2018 году вернулся с обещанием нового альбома, приуроченного к 30-летнему юбилею творческой деятельности.

Юбилейный концерт Роман Рябцев планирует дать осенью 2019 года, а пока активно общается с фанатами в соцсетях и ведет свой музыкальный блог на Youtube «Песни ни о чем».

Рябцев нередк выступает на ретро-дискотеках один и в составе группы «Технология».