Потап впервые подтвердил роман с Настей Каменских

До этого артисты не комментировали личную жизнь.

Слухи о романе Потапа и Насти ходят уже не первый год. А некоторое время назад даже появлялась информация о тайной свадьбе артистов. Также сообщалось, что в 2017-м году пара закончила строительство своего особняка под Киевом. Кроме того, артисты регулярно вместе отдыхают, но скрывают этот факт, лишь отмечая одинаковые геолокации в соцсетях. Потап и Настя ничего не комментирую о личной жизни, а в недавнем интервью Каменских и вовсе заявила, что она свободна.

Но на днях Потап вдруг неожиданно признался, что у них с Настей роман. Артисты участвовали в шоу «Лига Смеха», где Потапа напрямую спросили, «мутит ли он с Настей?». На что артист ответил утвердительно. Примечательно, что Каменский, присутствующая в студии, не стала отрицать этого факта. А их коллега Оля Полякова и вовсе заявила, что это уже давно и для кого не секрет.

Напомним, Потап был женат в течение 15 лет. От этого брака у него растет сын Андрей, которому сейчас 10 лет.