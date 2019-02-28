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Потап впервые подтвердил роман с Настей Каменских 

WMJ.ru 36 минут назад
Фото: WMJ.ru
До этого артисты не комментировали личную жизнь.
Слухи о романе Потапа и Насти ходят уже не первый год. А некоторое время назад даже появлялась информация о тайной свадьбе артистов. Также сообщалось, что в 2017-м году пара закончила строительство своего особняка под Киевом. Кроме того, артисты регулярно вместе отдыхают, но скрывают этот факт, лишь отмечая одинаковые геолокации в соцсетях. Потап и Настя ничего не комментирую о личной жизни, а в недавнем интервью Каменских и вовсе заявила, что она свободна.
Но на днях Потап вдруг неожиданно признался, что у них с Настей роман. Артисты участвовали в шоу «Лига Смеха», где Потапа напрямую спросили, «мутит ли он с Настей?». На что артист ответил утвердительно. Примечательно, что Каменский, присутствующая в студии, не стала отрицать этого факта. А их коллега Оля Полякова и вовсе заявила, что это уже давно и для кого не секрет.
Напомним, Потап был женат в течение 15 лет. От этого брака у него растет сын Андрей, которому сейчас 10 лет.
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Звёзды , Настя Каменских
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