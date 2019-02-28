Звезда «Орла и решки» покорила Сеть своей фигурой

Телеведущая Леся Никитюк порадовала подписчиков фотографией в откровенном наряде. Поклонники "Орла и решки" одарили звезду экрана комплиментами.

Никитюк позировала в яркой розовой меховой шапке и белом боди, который подчеркнул ее стройную фигуру. Фото ведущая "Орла и решки" опубликовала на своей странице в Instagram.

Фолловеры пришли в восторг от образа звезды "Орла и решки". "Сексуальная Леся", "Хорошая фигурка", "Ты огонь!", "Никитюк, ты красотка", "Упасть и не встать) Леся, и ты богинище)" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. ред.).

Отметим, у телеведущей 2,6 миллиона подписчиков в Instagram. Никитюк часто радует своих поклонников снимками и видео, которые неизменно собирают массу откликов.

@lesia_nikituk

Напомним, в прошлом году ведущая "Орла и решки" удостоилась премии Cosmopolitan Awards 2018. По версии читателей издания, Леся Никитюк стала телеведущей года. Теледива призналась, что была счастлива получить эту награду. На радостях Леся даже спала в обнимку с призом.