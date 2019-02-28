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Памела Андерсон собралась в пятый раз замуж 

Teleprogramma.pro + ещё 1 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Голливудская актриса и модель Памела Андерсон собралась под венец. Свой очередной брак, кстати, уже пятый по счету, 51-летняя звезда заключит с футболистом Адилем Рами, членом сборной Франции. Жених заметно моложе артистки, ему только 33 года.
Артистка и спортсмен познакомились два года назад. А в прошлом году Памела появилась на встрече России и Франции, состоявшейся в рамках Чемпионата мира по футболу, уже с кольцом, которое многим напоминало обручальное.
По словам знакомого звезд, Рами попросил руки артистки, стоял на колене. Андерсон сразу согласилась. По некоторым данным, торжество состоится уже летом 2019 года, сообщает портал «Politeka».
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Звёзды , Адиль Рами , Памела Андерсон
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