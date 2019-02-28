Жена Гогена Солнцева устроила скандал в ресторане

Известный шоумен и фрик Гоген Солнцев на своей страничке в социальной сети Instagram рассказал о неприятном эпизоде, который случился в результате его похода с 63-летней женой Екатериной Терешкович в ресторан.

По словам молодого человека, супруге показалось, что тарелки плохо протерты и она начала кричать матом на официантку и управляющую. Солнцев считает, что в его жене взыграла женская зависть или ревность.

@solntcev

«Пришлось экстренно выводить её из заведения, чтобы не получить новое ЧП. На фотке на выходе я пытаюсь замять ситуацию, чтобы разрядить обстановку, а она все ещё зла и очень напряжена после случившегося», — заявил Гоген Солнцев.

«Гогенчик, сбегай от этой старухи Изергиль. Она сама крышаедка и тебя ещё за собой потянет. Найди нормальную, молодую. Ребенка тебе родит», «Она с тебя берет пример. От тебя тоже не одной официантке досталось. Но эта то куда лезет. Сидела бы дома, пирожки стряпала», «Её экстренно, прямо срочно нужно вести в психбольницу, у неё явно проблемы с головой», — заметили в комментариях пользователи.