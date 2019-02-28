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Эд Ширан женился на однокласснице 

360tv.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Британский певец Эд Ширан тайно сыграл свадьбу со своей одноклассницей Черри Сибборн. По данным таблоида The Sun, торжество состоялось за несколько дней до Рождества.
Репортеры и поклонники узнали о серьезных намерениях Ширана по кольцу на его пальце в прошлом году. Однако певец каждый раз уклончиво отвечал о самой свадьбе.
Теперь газета со ссылкой на источник из окружения музыканта сообщила, что церемония все-таки состоялась в 2018 году, за несколько дней до Рождества. На торжество были приглашены около 40 человек — в основном, старые школьные друзья и близкие члены семьи. Свадьбу сыграли в Суффолке.
«Присутствовали всего 40 человек: не было ни Тейлор Свифт, ни руководителей звукозаписывающей компании, ни членов королевской семьи или друзей поп-звезды. Он не хотел суеты, и он хотел, чтобы это было для них просто крошечной зимней свадьбой», — рассказал источник газеты.
В марте прошлого года Ширан в интервью говорил, что они с Сибборн уже носят кольца, так что никто не узнает, когда они официально женятся.
Отношения Эда Ширана и Черри Сибборн продолжаются с 2015 года. До этого они встречались в школьные годы. Именно Сибборн посвящен один из популярнейших хитов британца Perfect.
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