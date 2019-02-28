Эд Ширан женился на однокласснице

Британский певец Эд Ширан тайно сыграл свадьбу со своей одноклассницей Черри Сибборн. По данным таблоида The Sun, торжество состоялось за несколько дней до Рождества.

Репортеры и поклонники узнали о серьезных намерениях Ширана по кольцу на его пальце в прошлом году. Однако певец каждый раз уклончиво отвечал о самой свадьбе.

Теперь газета со ссылкой на источник из окружения музыканта сообщила, что церемония все-таки состоялась в 2018 году, за несколько дней до Рождества. На торжество были приглашены около 40 человек — в основном, старые школьные друзья и близкие члены семьи. Свадьбу сыграли в Суффолке.

«Присутствовали всего 40 человек: не было ни Тейлор Свифт, ни руководителей звукозаписывающей компании, ни членов королевской семьи или друзей поп-звезды. Он не хотел суеты, и он хотел, чтобы это было для них просто крошечной зимней свадьбой», — рассказал источник газеты.

В марте прошлого года Ширан в интервью говорил, что они с Сибборн уже носят кольца, так что никто не узнает, когда они официально женятся.

Отношения Эда Ширана и Черри Сибборн продолжаются с 2015 года. До этого они встречались в школьные годы. Именно Сибборн посвящен один из популярнейших хитов британца Perfect.