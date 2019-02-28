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Семейное счастье Ирина Хакамада нашла с 4-го раза 

Рамблер 30 минут назад
Ирина Хакамада известна не только как политик, но и как яркая харизматичная женщина, сумевшая доказать, что семейное счастье и карьера совместимы. Первый брак Ирины, заключённый ещё в студенческие годы, продлился 8 лет. Он подарил её сына Даниила, которого Хакамада родила, едва защитив диплом. Второй брак тоже завершился расставанием спустя 12 лет после свадьбы, однако Ирина до сих пор благодарна второму мужу за приобщение к науке. Кстати, во втором браке Хакамада единственный раз решилась на смену фамилии, но после развода вернула девичью. По-настоящему счастливой в семье Ирина стала лишь с четвёртого раза: с мужем Владимиром Сиротинским она вместе уже больше 20 лет.
Как Хакамада решилась родить ребёнка в зрелом возрасте? Что она почувствовала, узнав, что дочь появится на свет с синдромом Дауна? Как стать счастливой, по мнению Ирины? Видео даст ответы на эти вопросы.
Звёзды , Видео , Дети , Ирина Хакамада , Владимир Сиротинский
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