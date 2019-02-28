Мария Кожевникова в 34 года «стала бабушкой»

Мария Кожевникова на своих страницах в социальных сетях продолжает рассказывать о своей семейной жизни, делиться свои ми невзгодами и радостями. Очередной ее пост в Instagram оказался неожиданным и очень забавным.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova) 26 Фев 2019 в 8:42 PST На фотографии, которую опубликовала актриса, самый младший сын Марии Василий катит коляску с куклой. Артистка шутит, мол, вот так, в 34 года она стала бабушкой. Звезда объясняет, что раньше старшие браться возили его в коляске, а Васе повезло меньше.

Поклонников, конечно, заинтересовал вопрос, почему мальчик играет в куклы. Мария на это ответила, что Васе просто нравится катать коляску. Любопытно, что многие из фанатов актрисы, по случаю, вспомнили давнюю примету. Если маленький сын играет игрушками для девочек, то скоро у него появится сестренка.