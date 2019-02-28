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Мария Кожевникова в 34 года «стала бабушкой» 

Teleprogramma.pro 17 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Мария Кожевникова на своих страницах в социальных сетях продолжает рассказывать о своей семейной жизни, делиться свои ми невзгодами и радостями. Очередной ее пост в Instagram оказался неожиданным и очень забавным.
На фотографии, которую опубликовала актриса, самый младший сын Марии Василий катит коляску с куклой. Артистка шутит, мол, вот так, в 34 года она стала бабушкой. Звезда объясняет, что раньше старшие браться возили его в коляске, а Васе повезло меньше.
Поклонников, конечно, заинтересовал вопрос, почему мальчик играет в куклы. Мария на это ответила, что Васе просто нравится катать коляску. Любопытно, что многие из фанатов актрисы, по случаю, вспомнили давнюю примету. Если маленький сын играет игрушками для девочек, то скоро у него появится сестренка.
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Звёзды , Мария Кожевникова
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