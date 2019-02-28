Лолита в «ночнушке» предостерегла фанатов от мошенников

Певица записала видеообращение, в котором попросила поклонников быть бдительными.

Певица Лолита Мелявская внезапно обнаружила, что в социальных сетях от ее имени орудуют мошенники. Звезда решила предостеречь своих фанатов, и записала видео-обращение в том виде, в котором была, в «ночной рубашке» и без макияжа.

«Дорогие мои подписчики я, в принципе, уже легла спать и тут стала читать что вы пишете в инстаграме, кто-то от моего имени просит пройти опрос за это обещают какой-то приз. Умоляю, не реагируйте. Это какое-то мошенническое действие», — заявила Лолита.

Она уточнила, что у нее только одна страница, хоть на ней нет «синей галочки» с подтверждением верификации. Звезда выразила надежду, что фанаты еще не попались в лапы мошенников.

«Обращаюсь к вам, в принципе, в ночной рубашке. Лучше сразу, чем поздно», — сказала Лолита, объясняя свой «домашний» внешний вид.

Фанаты поблагодарили звезду за заботу.

«Уважаю Вас за искренность за человечность нет такой пафосности», «И я рано утром прочла приглашение поучаствовать за приз от Лолиты. Первая реакция — ну да, я же активная)) а потом мозг включился "от Лолиты точно подобное не может прилететь"», «Мне сегодня тоже пришло сообщение. Наверное чуйка… Я не купалась…», — написали поклонники в комментариях.