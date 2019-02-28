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Поклонники выбрали имя для ребенка Меган Маркл 

Дни.ру 4 часа назад
Фото: Дни.ру
Уже этой весной герцог и герцогиня Сассекские станут родителями. Пока Меган Маркл и принц Гарри официально не сообщили, как собираются назвать первенца, поклонники британской семьи уже выбрали самое вероятное имя.
Букмекеры рассказали, что больше всего ставок британцы делают на женские имена. Самым популярным из них оказалась Виктория. По мнению специалистов, это имя станет знаком уважения к Елизавете II, которая, как известно, является пра-пра-правнучкой королевы Виктории.
Любопытно, что у двух королевских особ очень сильная связь. Они обе являются самыми долго правящими монархами в истории Великобритании. Виктория пробыла на троне 63 года — с 1837 по 1901 год, а ее преемница — 67 лет. Елизавета II взошла на престол в 1952 году и продолжает править до сих пор.
"Поездка Меган Маркл и принца Гарри в Марокко только усилила азарт поклонников. Сейчас Виктория лидирует в списке имен",
— пояснили они.
Другие возможные варианты — Алиса и Диана. Что касается мужских имен, то самыми популярными являются имена Филипп и Альберт.
Ранее в прессе появилась новость, что герцогиня пока не знает пол будущего ребенка. В начале этого месяца бывшая актриса посетила вместе с мужем церемонию Endeavour Fund Awards, во время которой девятилетняя девочка поинтересовалась, кого супруги ожидают. "Мы пока не знаем, будет это мальчик или девочка. Мы хотим, чтобы это был сюрприз", — сказала Меган Маркл.
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Звёзды , Елизавета II , принц Гарри
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