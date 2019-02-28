Чехову осудили за видео с сыном

Жизнь Анфисы Чеховой сильно изменилась. Сексапильная телеведущая развелась с мужем и сильно похудела. Анфиса опубликовала новое видео с маленьким сыном Соломоном, которое многие зрители сочли мерзким.

На протяжении многих лет Анфиса Чехова удерживает пальму первенства в категории "Самая сексуальная ведущая на российском телевидении". Обладательница аппетитных форм, телебрюнетка умудряется сочетать в себе образ сексуально раскрепощенной дивы и нежной, любящей матери. Ведь все свое свободное от работы время Чехова проводит с сыном Соломоном.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) 27 Фев 2019 в 8:02 PST Впрочем, ведущая находит время и на уход за собой. Анфиса посещает уроки балета, тренажерный зал и косметологический кабинет. Впрочем, иногда специалисты приходят к ней на дом. К примеру, так поступил врач Евгений Козлов , специалист по нетрадиционной медицине. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Анфиса Чехова опубликовала фотографию и видео, на которых запечатлела пиявок и саму процедуру присасывания их… у нее за ушами!

"Я обожаю ставить пиявки за уши. В прошлые века, красотки, за пару недель до бала, обязательно ставили себе пиявок за уши. Эта процедура придает лицу здоровый юношеский цвет и румянец, снимает отеки, насыщает кожу кислородом, запускает синтез коллагена и эластина и значительно омолаживает!Я вообще их обожаю и ни капли не считаю противными",

— похвасталась Анфиса Чехова.

На видео телеведущая запечатлела сына Соломона, который деловито отделял прилипших пиявок от крышки банки с жидкостью, где те лихо плавали. "Отцепись ты, мерзкое создание!" — сердито обращаясь к червю, сказал маленький сын. Анфиса Чехова засмеялась от таких слов. Особенно ее рассмешило заявление мальчика, что он хотел бы быть пиявкой. Соломон объяснил, что ему нравится их способность прилипать.

Отметим, что подписчики неоднозначно отнеслись к публикации Анфисы Чеховой. Многие ужаснулись при виде черных созданий, другие поддержали ведущую, отметив положительный эффект от гирудотерапии — лечения пиявками.