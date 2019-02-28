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«Да, я целовалась с женщинами» 

nn.ru 1 час назад
Супермодель рассказала о правилах своей жизни на страницах журнала Esquire. Красавица откровенно ответила на самые провокационные вопросы.
— У меня практически нет времени на жизнь как таковую. Скорее, серия встреч, интервью и событий — но редко жизнь, — разоткровенничалась нижегородка. — Мой дом там, где мои дети. Сейчас это Париж.
Несмотря на это, она уверена, что работала по-настоящему только тогда, когда жила в Нижнем Новгороде и продавала фрукты:
— Сейчас это просто цветочки.
Супермодель не стала уходить и от очень откровенных тем:
— Да, я целовалась с женщинами. Я вообще восхищаюсь женской красотой и считаю, что женское тело гораздо красивее мужского. Это мое личное мнение. Например, я могу оказаться в полном ступоре от красивой груди.
Помимо этого супермодель признала, что у нее были мужчины на одну ночь:
— Таких ночей в моей жизни было две, и первая закончилась очень смешно, потому что закончилась, не совсем начавшись. Мы поужинали с молодым человеком. Сразу было понятно, как все будет, но, в принципе, было интересно. Мы пошли к нему. Он оказался горячим мужчиной, и вдруг я очутилась на четвереньках, и он страстно ударяет меня по попе. От неожиданности я вскрикнула, а он говорит: «Вот что тебе нужно!» Я на него смотрю, и вдруг мне становится ужасно смешно. А потом встаю и говорю: «Нет, это точно не то, что мне нужно». У меня было платье, которое очень легко снималось и очень легко одевалось обратно. Я надела его и ушла.
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