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Татьяна Васильева раскрыла секрет своей хорошей фигуры 

Teleprogramma.pro 31 минуту назад
Фото: Teleprogramma.pro
Советская и российская актриса Татьяна Васильева рассказала в эксклюзивном интервью порталу Teleprogramma.pro рассказала, как ей удается так хорошо выглядеть в 72 года. Она призналась, что каждое утро начинает в спортзале, и это уже стало ее образом жизни.
«Должна быть легкость, это образ жизни. Надо поменять образ жизни и тогда это приходит. Это зависимость. Спорт, тренажерный зал… Для меня это необходимость»,
— рассказала Васильева.
Она добавила, что близость спортзала для нее важна даже, когда она живет в гостинице.
Кроме того, Васильева посоветовала следовать этому правилу всем, как минимум актерам. Она отметила, что спорт помогает чувствовать себя лучше.
«Актер не может быть толстым и не может быть тяжелым, не может быть больным»,
— рассказала Васильева.
Она отметила, что даже после четырехчасового перелета она предпочитает тоже заниматься, чтобы прийти в себя.
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