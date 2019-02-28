Татьяна Васильева раскрыла секрет своей хорошей фигуры

Советская и российская актриса Татьяна Васильева рассказала в эксклюзивном интервью порталу Teleprogramma.pro рассказала, как ей удается так хорошо выглядеть в 72 года. Она призналась, что каждое утро начинает в спортзале, и это уже стало ее образом жизни.

«Должна быть легкость, это образ жизни. Надо поменять образ жизни и тогда это приходит. Это зависимость. Спорт, тренажерный зал… Для меня это необходимость»,

— рассказала Васильева.

Она добавила, что близость спортзала для нее важна даже, когда она живет в гостинице.

Кроме того, Васильева посоветовала следовать этому правилу всем, как минимум актерам. Она отметила, что спорт помогает чувствовать себя лучше.

«Актер не может быть толстым и не может быть тяжелым, не может быть больным»,

— рассказала Васильева.

Она отметила, что даже после четырехчасового перелета она предпочитает тоже заниматься, чтобы прийти в себя.