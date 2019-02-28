Российские звезды, не желающие платить алименты

Если семья, в которой есть дети, распадается, то одному из супругов приходится выплачивать алименты второму. Однако далеко не все алиментщики честно выполняют обязанности и содержат детей, оставшихся с бывшей женой или бывшим мужем. Даже звезды, у которых, казалось бы, не должно быть проблем с деньгами, отказываются помогать наследникам.

Лолита Милявская несколько лет назад рассказала, что её бывший супруг и отец дочери Евы ни разу не выплатил алименты. Ева родилась в 1999 году, когда между Александром и Лолитой уже начались трения. Цекало при разводе выплатил экс-супруге 10 000 долларов и этим ограничился.

О других звездных мужчинах, которые не платят алименты, рассказывает видео.