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Знаменитости, соблазнившие мужчин своих подруг 

Anews 2 часа назад
Фото: anews.com
Все мы не без греха, и звезды — не исключение. Слова о том, что все возвращается бумерангом, не напугали знаменитостей.
Они стали разлучницами и построили счастье на чужом несчастье.

Кейт Хадсон

anews.com
Кэмерон Диаз рассталась с Джастином Тимберлейком в 2006 году. А буквально через несколько месяцев певец был замечен в компании лучшей подруги Кэмерон — Кейт Хадсон. Этот случай положил начало войне между знаменитостями. Кэмерон Диаз решила отомстить и увела у Кейт Алекса Родригеса.

Елизавета Боярская

anews.com
Во время съемок фильма «Не скажу», Елизавета Боярская влюбилась в коллегу Максима Матвеева. В то время актер был женат, но это не остановило влюбленных. Елизавета Боярская поспособствовала расторжению брака с его женой.

Селена Гомес

anews.com
Селена не раз была замечена в роли разлучницы. Сначала она была замешана в разрыве Тейлора Лотнера и Тейлор Свифт. Второй случай произошел с подругой Беллой Хадид. Бывший парень Беллы, Абель Тесфайе из группы «The Weeknd», через несколько месяцев после расставания начал встречаться с Селеной Гомес. Когда Белла Хадид узнала об этом, она прекратила дружеские отношения с Селеной. Девушек пытались помирить, но звезды были непреклонны. Спустя десять месяцев Селена рассталась с Тесфайе, и тот вернулся к Белле Хадид.

Рианна

anews.com
Ди Каприо еще встречался с Наоми Кэмпбелл, когда начали распространяться слухи о романе актера с Рианной. Модель и певица были приятельницами, но когда начали ходить слухи, Наоми постаралась отдалиться от соперницы. В одном из интервью Кэмпбелл рассказала, что не привыкла ругаться с черными влиятельными женщинами.
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Женский форум
Звёзды , Кэмерон Диаз , Елизавета Боярская , Алекс Родригес , Джастин Тимберлейк , Наоми Кэмпбелл , Рианна , Кейт Хадсон , Максим Матвеев , Белла Хадид
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