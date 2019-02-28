Знаменитости, соблазнившие мужчин своих подруг

Все мы не без греха, и звезды — не исключение. Слова о том, что все возвращается бумерангом, не напугали знаменитостей.

Они стали разлучницами и построили счастье на чужом несчастье.

Кейт Хадсон

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Кэмерон Диаз рассталась с Джастином Тимберлейком в 2006 году. А буквально через несколько месяцев певец был замечен в компании лучшей подруги Кэмерон — Кейт Хадсон. Этот случай положил начало войне между знаменитостями. Кэмерон Диаз решила отомстить и увела у Кейт Алекса Родригеса

Елизавета Боярская

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Во время съемок фильма «Не скажу», Елизавета Боярская влюбилась в коллегу Максима Матвеева . В то время актер был женат, но это не остановило влюбленных. Елизавета Боярская поспособствовала расторжению брака с его женой.

Селена Гомес

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Селена не раз была замечена в роли разлучницы. Сначала она была замешана в разрыве Тейлора Лотнера и Тейлор Свифт. Второй случай произошел с подругой Беллой Хадид . Бывший парень Беллы, Абель Тесфайе из группы «The Weeknd», через несколько месяцев после расставания начал встречаться с Селеной Гомес. Когда Белла Хадид узнала об этом, она прекратила дружеские отношения с Селеной. Девушек пытались помирить, но звезды были непреклонны. Спустя десять месяцев Селена рассталась с Тесфайе, и тот вернулся к Белле Хадид.

Рианна

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