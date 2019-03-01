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Эммануил Виторган показал фото годовалой дочери 

Letidor.ru + ещё 5 5 часов назад
Фото: letidor.ru
Артист души не чает в малышке.
Известный актер Эммануил Виторган и его супруга Ирина Млодик решили поделиться с поклонниками красивым снимком маленькой дочери. 26 февраля у малышки был день рождения. Этель исполнился годик. Эммануил Виторган и Ирина Млодик уже не скрывают лица дочки. В Сети восхитились маленьким ребенком.
Нам 1 годик!
— подписали снимок счастливые родители.
@emmanuil_vitorgan
«Какой Ангелок», «Лапочка-кудряшка!», «Маленькая принцесса! Расти здоровенькая и счастливая на радость мамочке и папочке!», «Ангельская девочка!», «До чего же славная девочка! Здоровья малышке!», «🙏 Какая красивая! Ангел», «Какая прелесть», «Куколка!», «Счастья и здоровья маленькому ангелочку!» — восторженно комментируют поклонники в Instagram.
Актер и его супруга не скрывают, что растить ребенка им помогает няня. Но и сама малышка не доставляет лишних хлопот.
Такая чудесная, умненькая девочка у нас растет, достойная всяческих похвал. У доченьки уже появилось два зуба. Причем, что интересно, когда они резались, дочь не плакала — очень терпеливый ребенок, нас лишний раз не беспокоит. Мы просто молимся, ведь кажется, что так не бывает,
— рассказывала счастливая мама Ирина Млодик изданию Дни.ру.
Отметим, звездные родители хотят как можно больше времени проводить с дочкой. Поэтому берут ребенка с собой на гастроли.
К слову, в семье все полюбили малышку. Звездный отец делился с поклонниками нежным снимком своей 22-летней внучки и дочери Этель.
«Прекрасная семья 😍», «Какая радость на лице Полины от нежных прикосновений Этель! Счастья Вам, девочки!», «Милота», «Счастье 💚быть дедушкой и папой маленькой девочки 💞», «Какая "взрослая" тётя Этель! Какая прелестная малышка!», «Какие хорошие детки!» — умилились поклонники в Instagram.
Кстати, 79-летний Эммануил Виторган планирует стать отцом в четвертый раз. Актер уверен, что теперь малышке Этель нужен братик.
Аллочка подарила мне Максима. Ириша подарила мне дочь. Я не могу без нее. Она замечательная, такая чудная девочка. Не кричит и не плачет. Больше того, мы готовимся к появлению братика. Надо, чтобы они дружили, помогали друг другу,
— цитирует слова артиста издание «Вокруг ТВ».
Напомним, что Эммануил Виторган и его жена Ирина Млодик вместе уже около 20 лет. Официально звездная пара оформила брак 15 лет назад. Для актера маленькая дочка Этель стала уже третьим ребенком (для его супруги — первым). От первого брака у него есть дочь Ксения (подарившая звездному отцу внуков Александру и Никиту). От второго — сын Максим (подаривший папе внуков Полину, Даниила, Платона). Также у Эммануила Виторгана имеются правнуки Марк и Алиса (дети внучки Александры).
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Женский форум
Звёзды , Дети , Эммануил Виторган , Вокруг ТВ
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