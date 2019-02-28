Санса из «Игры престолов» призналась в регулярных поцелуях с Арьей

Актрисы «Игры престолов» постоянно целовались во время съемок сериала. Об этом они сообщили в интервью журналу Glamour.

21-летняя Мэйси Уильямс и 23-летняя Софи Тернер , исполнившие роли сестер Арьи и Сансы Старк, рассказали, что в ходе работы над шоу часто пытались поцеловать друг друга, чтобы немного напугать и смутить окружающих. Они также отметили, что люди часто воспринимали их как пару.

«Я одержима ею, так что кто знает. У меня зависимость от Мэйси Уильямс. Я на самом деле даже слежу за ее хештегом в Instagram», — призналась Тернер.

По ее словам, коллега всегда защитит ее, что бы ни случилось.

«Софи слишком много знает обо мне, чтобы не быть моей подругой. Не могу даже сказать, сколько раз она отправляла меня на психотерапию, прежде чем я пошла. Она действительно помогла мне пережить несколько тяжелых расставаний», — добавила Уильямс.

В октябре 2018 года артистки заявили, что потребляли марихуану и принимали совместные ванны во время съемок «Игры престолов».

«Мэйси и я всегда ночевали вместе, когда мы снимались. Или когда мы просто оказывались в одном городе. Мы просто сидели, ели, смотрели тупые видео и употребляли траву», — вспомнила Тернер.