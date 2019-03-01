Эмили Ратаковски прорекламировала купальник топлес

Американская супермодель Эмили Ратаковски опубликовала в Instagram серию рекламных фотографий новой линейки купальников своего собственного бренда нижнего белья Inamorata Woman.

На одном из снимков модель позирует топлес в насыщенно-синих трусах от купальника и прикрывает грудь руками, на других — в слитных и раздельных костюмах других оттенков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 27 Фев 2019 в 11:17 PST На сайте Inamorata купальники доступны в пяти вариантах расцветки и продаются по цене от 75 до 160 долларов.

Ранее в феврале Ратаковски снялась для лукбука Inamorta Woman. Фотосессия проходила в продуктовом магазине в Бруклине. На одном из снимков 27-летняя модель позирует на фоне холодильника с энергетическими напитками в бордовом комплекте белья и с чурросом в руке.