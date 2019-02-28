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Бородина резко ответила подписчице 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Ведущая "Дома-2" ежедневно радует в своем Instagram поклонников и раздражает хейтеров семейными снимками с отдыха в Таиланде. Ксения Бородина ответила на очередную критику пользователей соцсети.
Знаменитость ведет диалог с фолловерами даже на отдыхе. Ксения Бородина уделает внимание как комплиментам, так и замечаниям в свой адрес. Особенно, если они касаются ее семьи.
Телезвезда разместила в микроблоге фотоотчет. На одном из кадров Ксения Бородина с супругом и детьми позируют вместе со слоном. Также светская львица рассказала, что они собираются покататься на яхте.
Одна из подписчиц раскритиковала ведущую реалити-шоу.
"Ну хватит выставлять на показ себя и свою семью, так назойливо", (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. ред.) — написала Ксении Бородиной пользовательница соцсети.
@borodylia
Теледива этот комментарий не оставила без внимания. Ее возмутила наглость подписчицы. Ксения Бородина напомнила, что это ее Instagram-аккаунт. "А кого надо тут выставлять? Это как прийти в гости, попросить альбом с фотками и сказать: Вам не надоело себя фотографировать! Это и есть альбом для фото", — цитирует Бородину Teleprogramma.pro.
Публикация Ксении Бородиной собрала и другие критические замечания от фолловеров. "Тею можно было по-другому посадить, например, как Мару", "Мне жалко слонов (((они издеваются над ними при дрессировке", "Представляю, сколько раз этого слоненка били, чтобы он вот так позировать научился!", "Бедная старшая дочка…", — высказались пользователи соцсети.
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Звёзды , Ксения Бородина
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